17 C
Puerto Real
lunes, 17 noviembre, 2025
spot_img
InicioCultura

El Ayuntamiento organiza visitas guiadas a la Caja del Agua tras su rehabilitación

Redacción
By Redacción
0
24
Interior restaurado de la Caja del Agua.
Interior restaurado de la Caja del Agua.

La delegación municipal de Turismo del Ayuntamiento de Puerto Real ofrecerá durante el mes de diciembre visitas guiadas a la Caja del Agua, tras la reciente rehabilitación y adecuación de este emblemático edificio situado en los jardines de El Porvenir.

La restauración, financiada gracias a los fondos del GDR Campiña de Jerez y Costa Noroeste con aportación europea, ha despertado gran interés entre la ciudadanía. La concejala de Turismo, Virginia Mena, destaca: “Hay muchas personas, incluso gente mayor, que no recuerdan haber visto el edificio por dentro y tampoco en funcionamiento”. Por ello, se ha considerado una excelente oportunidad abrir sus puertas al público.

Las visitas se realizarán los lunes, miércoles y viernes, en grupos de 12 personas, con dos turnos: 11:30 y 12:30 horas, y una duración aproximada de 30 minutos. Las personas interesadas pueden inscribirse enviando un correo a turismo@puertoreal.es o acudiendo a la Oficina de Turismo, ubicada en la Plaza Almudena Grandes (junto a la Biblioteca Municipal).

La Caja del Agua, diseñada por Antonio Ruiz Florindo en el siglo XVIII, es una construcción histórica protegida que formaba parte de la red de abastecimiento desde los Pozos de Malas Noches. El edificio original, de doble altura y cubierto por una cúpula de aristas, se complementa con un anexo de una planta y cubierta plana.

PUBLICIDAD

La intervención ha incluido el resanado de fachadas e interiores, la apertura de un hueco para conectar dos salas, la adecuación del acceso y la instalación eléctrica para su futura musealización. Además, se han restaurado los azulejos trianeros con los Santos Patronos de Puerto Real de la época, San Sebastián y San Roque, y un retablo cerámico con la Virgen del Rosario.

El espacio interior se ha enriquecido con paneles y vídeos que explican la historia, aspectos técnicos y constructivos de la traída de agua del siglo XVIII, así como la figura del maestro de obras Antonio Ruiz Florindo.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
Puerto Real reafirma su compromiso con el pueblo saharaui en el 50º aniversario del abandono del Sáhara Occidental
Artículo siguiente
Menos del 1% de la población participa en el cuestionario para el Plan Local de Salud
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.