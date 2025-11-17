El Ayuntamiento organiza visitas guiadas a la Caja del Agua tras su rehabilitación

La delegación municipal de Turismo del Ayuntamiento de Puerto Real ofrecerá durante el mes de diciembre visitas guiadas a la Caja del Agua, tras la reciente rehabilitación y adecuación de este emblemático edificio situado en los jardines de El Porvenir.

La restauración, financiada gracias a los fondos del GDR Campiña de Jerez y Costa Noroeste con aportación europea, ha despertado gran interés entre la ciudadanía. La concejala de Turismo, Virginia Mena, destaca: “Hay muchas personas, incluso gente mayor, que no recuerdan haber visto el edificio por dentro y tampoco en funcionamiento”. Por ello, se ha considerado una excelente oportunidad abrir sus puertas al público.

Las visitas se realizarán los lunes, miércoles y viernes, en grupos de 12 personas, con dos turnos: 11:30 y 12:30 horas, y una duración aproximada de 30 minutos. Las personas interesadas pueden inscribirse enviando un correo a turismo@puertoreal.es o acudiendo a la Oficina de Turismo, ubicada en la Plaza Almudena Grandes (junto a la Biblioteca Municipal).

La Caja del Agua, diseñada por Antonio Ruiz Florindo en el siglo XVIII, es una construcción histórica protegida que formaba parte de la red de abastecimiento desde los Pozos de Malas Noches. El edificio original, de doble altura y cubierto por una cúpula de aristas, se complementa con un anexo de una planta y cubierta plana.

La intervención ha incluido el resanado de fachadas e interiores, la apertura de un hueco para conectar dos salas, la adecuación del acceso y la instalación eléctrica para su futura musealización. Además, se han restaurado los azulejos trianeros con los Santos Patronos de Puerto Real de la época, San Sebastián y San Roque, y un retablo cerámico con la Virgen del Rosario.

El espacio interior se ha enriquecido con paneles y vídeos que explican la historia, aspectos técnicos y constructivos de la traída de agua del siglo XVIII, así como la figura del maestro de obras Antonio Ruiz Florindo.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real