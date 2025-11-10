21.2 C
Puerto Real
martes, 11 noviembre, 2025
La comedia «Una hermana para tres hermanos» llegará al Teatro Principal de Puerto Real el 5 de diciembre

El próximo jueves 5 de diciembre, a las 19:00 horas, el Teatro Principal de Puerto Real será escenario de la divertida comedia “Una hermana para tres hermanos”, una obra escrita y dirigida por Álvaro Carrero y producida por La Cochera Producciones Teatrales.

El espectáculo cuenta con un destacado elenco formado por Virginia Muñoz, Antonio Romero, Noemí Ruiz y Miguel Ángel Martín, quienes darán vida a una historia cargada de humor, enredos familiares y situaciones inesperadas que prometen arrancar carcajadas al público.

La obra, que ha cosechado buenas críticas en otras ciudades, llega a Puerto Real como parte de la programación cultural del municipio, ofreciendo una propuesta escénica fresca y entretenida.

Las entradas ya están disponibles a través de la web de Tickentradas y en la taquilla del Teatro Principal de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y mismo día del espectáculo desde una hora antes de su comienzo.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

