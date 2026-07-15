El maestro José Herrera, 8º Dan RFEK, ofrecerá en Puerto Real una Master Class de Kárate

La Sala de Barrio 512 será escenario el domingo 19 de julio de un destacado curso de karate dirigido por José Herrera, 8º Dan de la Real Federación Española de Karate (RFEK), una cita formativa organizada por el Club Deportivo Karate Puerto Real que reunirá a practicantes de distintas edades y niveles para profundizar en aspectos técnicos y tácticos de esta disciplina.

La actividad, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real, ofrecerá dos sesiones diferenciadas. La primera estará dirigida al público infantil, hasta los 11 años, y se desarrollará de 10:00 a 11:00 horas. Durante esta formación se abordará la importancia del Tachi-Waza y sus transiciones, además del trabajo aplicado al Shiai y Jiu-Kumite.

Posteriormente, de 11:00 a 13:00 horas, será el turno de los karatecas a partir de 12 años. En esta sesión, José Herrera centrará su enseñanza en la eficacia y efectividad de las técnicas a través de la capacidad de observar, sumar y dirigir, ofreciendo a los asistentes una visión práctica y avanzada del karate orientada a mejorar el rendimiento deportivo y el desarrollo técnico.

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Desde la organización se anima a todos los aficionados y practicantes de las artes marciales a participar en esta jornada formativa, que supone una excelente oportunidad para aprender de uno de los maestros con mayor experiencia y reconocimiento dentro del panorama nacional.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción o solicitar más información a través del teléfono 627 893 928 o del correo electrónico karatepuertoreal@hotmail.com.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real