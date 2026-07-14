Puerto Real sigue sin rendir las cuentas de 2024

El Ayuntamiento de Puerto Real continúa sin rendir ante la Cámara de Cuentas de Andalucía la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2024. El informe anual del órgano fiscalizador, aprobado el pasado 30 de junio, revela además que las últimas cuentas presentadas por el municipio son las de 2020, por lo que acumula cuatro ejercicios consecutivos pendientes.

El documento analiza el grado de cumplimiento de las entidades que integran el sector público local andaluz y recoge la situación existente al cierre de los trabajos de fiscalización, el 15 de mayo de 2026. En esa fecha, Puerto Real no había remitido las cuentas de 2021, 2022, 2023 ni 2024.

Cuatro ejercicios pendientes

Puerto Real figura entre los 30 ayuntamientos andaluces de entre 20.000 y 50.000 habitantes que no habían rendido la Cuenta General de 2024. En el caso del municipio puertorrealeño, el informe identifica 2020 como el último ejercicio presentado ante la Cámara de Cuentas.

El retraso acumulado sitúa al Ayuntamiento en una situación más allá de un incumplimiento puntual referido al último ejercicio fiscalizado. Aunque el estudio se centra en las cuentas de 2024, los datos muestran que siguen pendientes las correspondientes a los cuatro años posteriores a 2020.

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Puerto Real comparte esta situación dentro de la provincia con Arcos de la Frontera, Barbate, Conil de la Frontera y Rota, todos ellos incluidos en el tramo de población de entre 20.000 y 50.000 habitantes que no rindieron las cuentas de 2024.

No obstante, el retraso acumulado no es el mismo en todos los municipios. Mientras que Conil presentó por última vez las cuentas de 2021, Puerto Real mantiene como último ejercicio rendido el de 2020. Arcos y Barbate aparecen con las cuentas actualizadas únicamente hasta 2016, mientras que Rota tiene como último ejercicio presentado el de 2017.

Cádiz registra el peor índice de Andalucía

El informe también sitúa a la provincia de Cádiz como la que presenta el índice más elevado de ayuntamientos que no rindieron sus cuentas de 2024.

De los 45 municipios gaditanos, 31 no habían cumplido con esta obligación al cierre del trabajo de campo, lo que representa un 68,89%. Este porcentaje supera al registrado en Almería, con un 59,22%; Sevilla, con un 56,60%; y Málaga, con un 53,40%.

En el tramo de entre 20.000 y 50.000 habitantes, cinco de los siete ayuntamientos gaditanos no habían presentado las cuentas de 2024. Solo dos las habían rendido: uno dentro del plazo legal y otro fuera de plazo.

La situación se extiende igualmente a las localidades de mayor tamaño de la provincia. Cádiz, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda figuran entre los municipios de más de 50.000 habitantes que tampoco rindieron las cuentas de 2024.

La Cuenta General permite fiscalizar la gestión municipal

La Cuenta General recoge la gestión económica, financiera, patrimonial y presupuestaria realizada por una entidad local durante cada ejercicio. Su contenido incluye las cuentas del propio Ayuntamiento y las de sus organismos autónomos y sociedades municipales íntegramente participadas, además de la documentación correspondiente a otras entidades dependientes.

La Intervención municipal es el órgano encargado de formar la Cuenta General. Posteriormente debe ser examinada por la Comisión Especial de Cuentas, sometida a exposición pública y trasladada al Pleno para su aprobación.

La normativa establece que la cuenta debe quedar aprobada antes del 1 de octubre y remitirse a la Cámara de Cuentas dentro del mes siguiente y, en cualquier caso, antes del 1 de noviembre posterior al ejercicio al que corresponde.

El informe recuerda que la aprobación de la Cuenta General no implica que los grupos municipales tengan que mostrar su conformidad con la gestión reflejada en ella. Se trata de un trámite esencial para permitir su fiscalización por parte de los órganos de control externo.

Una obligación vinculada a la transparencia

La Cámara de Cuentas señala que la falta de rendición impide comprobar adecuadamente la gestión de los recursos públicos y limita el alcance de su fiscalización.

El documento también recuerda que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno considera una infracción muy grave en materia económico-presupuestaria no rendir las cuentas conforme a los preceptos establecidos.

La responsabilidad de presentar la Cuenta General aprobada corresponde a la Presidencia de la entidad local. En el caso de los ayuntamientos, esta obligación recae sobre la Alcaldía, sin perjuicio del trabajo técnico que corresponde a los órganos municipales de Intervención y Contabilidad.

Más de la mitad de las entidades locales no rindieron las cuentas

La falta de rendición no afecta únicamente a Puerto Real. De las 894 entidades locales principales analizadas en Andalucía, únicamente 429 habían presentado la Cuenta General de 2024 al cierre de la fiscalización.

Solo 240 lo hicieron dentro del plazo legal y otras 189 la presentaron fuera de plazo. Las 465 entidades restantes, un 52,01% del total, no habían rendido sus cuentas.

En el caso concreto de los ayuntamientos, 400 de los 785 municipios andaluces habían presentado la Cuenta General, mientras que otros 385 seguían sin hacerlo. Los municipios incumplidores representaban el 41,31% de la población de Andalucía.

Ante estos datos, la Cámara de Cuentas recomienda que las entidades locales conviertan la formación, tramitación, aprobación y rendición de la Cuenta General en un objetivo prioritario. El órgano fiscalizador considera que, además de constituir una exigencia legal, se trata de un elemento esencial para garantizar la transparencia de la gestión municipal.