Deportes introduce novedades en las actividades deportivas gratuitas del 20 al 31 de julio

La delegación municipal de Deportes ha dado a conocer el nuevo cuadrante de horarios y ubicaciones de las actividades deportivas dirigidas y gratuitas previstas del 20 al 31 de julio en distintos espacios del municipio.

La programación mantiene su apuesta por fomentar hábitos de vida saludables durante el verano a través de sesiones de yoga y gimnasia/pilates adaptadas a diferentes horarios y localizaciones, incorporando además varias novedades para mejorar el servicio y responder a la demanda de las personas participantes.

Entre los principales cambios destaca que las actividades se impartirán de lunes a jueves, suprimiéndose las sesiones de los viernes. Asimismo, desaparece la actividad Gimnasia/Pilates III, cuyos usuarios y usuarias serán reubicados en Gimnasia/Pilates II, que se impartirá en la Sala Escolar del antiguo Instituto (C/ San Alejandro).

Como novedad más destacada, la programación incorpora una nueva propuesta en horario nocturno: Yoga III, que tendrá lugar en la Playa de La Cachucha de 21:00 a 22:00 horas, de lunes a jueves. Desde el área de Deportes se señala que esta actividad nace como respuesta a la buena acogida que están teniendo las sesiones al aire libre durante la temporada estival y que, en función de la participación registrada, podría mantenerse en los próximos meses, adaptando sus horarios al progresivo adelanto del ocaso.

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Las actividades programadas son las siguientes (todas de lunes a jueves):

Yoga I: de 08:00 a 09:00 horas en la Playa de La Cachucha.

Yoga II: de 09:15 a 10:15 horas en La Ministra, Río San Pedro.

Gimnasia/Pilates I: de 10:30 a 11:30 horas en la Sala Multiusos de Río San Pedro.

Gimnasia/Pilates II: de 11:45 a 12:45 horas en la Sala Escolar del antiguo Instituto.

Yoga III: de 21:00 a 22:00 horas en la Playa de La Cachucha.

Las inscripciones pueden realizarse llamando al teléfono 665 17 09 50, en horario de atención de 09:00 a 15:00 horas. Además, como otra de las novedades incorporadas, las personas interesadas también podrán formalizar su inscripción en el propio lugar donde se desarrolla la actividad hasta cinco minutos antes de su inicio, siempre que existan plazas disponibles.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real