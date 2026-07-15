Diego León recibe el reconocimiento del Ayuntamiento tras lograr el bronce nacional con la Selección Andaluza de Fútbol Playa

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y la concejala de Deportes, Virginia Mena, han recibido en el Ayuntamiento al joven deportista puertorrealeño Diego León Belizón, a quien han felicitado por su brillante trayectoria deportiva y por su reciente logro como tercer clasificado en el Campeonato de España de Fútbol Playa con la Selección Andaluza.

Durante el encuentro, ambas representantes municipales pusieron en valor el esfuerzo, la constancia y la proyección deportiva de Diego, destacando que su trayectoria constituye un ejemplo para la juventud puertorrealeña y un orgullo para la localidad.

Pese a su corta edad, 12 años recién cumplidos, Diego León acumula ya importantes éxitos en el fútbol playa. En 2024 se proclamó campeón de Andalucía con el Club La Salle, consiguiendo además la distinción de MVP del campeonato. Ese mismo año logró también el título de campeón provincial con La Salle y se alzó con el subcampeonato con la Selección Gaditana.

Su progresión continuó en 2026, cuando fue seleccionado para representar a Cádiz, contribuyendo a que el combinado gaditano finalizara como primero de su grupo. Posteriormente, formando parte de la Selección Andaluza, alcanzó el tercer puesto en el Campeonato de España de Fútbol Playa, consolidándose como una de las jóvenes promesas de esta modalidad deportiva.

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La alcaldesa y la concejala trasladaron a Diego su enhorabuena por estos éxitos y le animaron a continuar trabajando con la misma dedicación para seguir cosechando triunfos y llevando el nombre de Puerto Real a lo más alto del deporte.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real