Continúa la mejora de la Avenida Argentina con una nueva fase de obras para reparar acerados y ampliar alcorques

El Ayuntamiento de Puerto Real ha iniciado una nueva fase de los trabajos destinados a mejorar la Avenida Argentina, en la barriada Río San Pedro, mediante la reparación de los tramos de acerado afectados por el crecimiento de las raíces de los árboles de gran porte existentes en esta vía y la ampliación de los alcorques.

Estas actuaciones dan continuidad a las obras ejecutadas anteriormente con cargo a los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea) 2025 de la Diputación Provincial de Cádiz. En aquella intervención, desarrollada en la intersección con la calle Brasil, se llevó a cabo la sustitución de la solería deteriorada por el empuje de las raíces y la ampliación de alcorques siguiendo criterios de seguridad, accesibilidad y conservación del arbolado urbano.

La nueva actuación cuenta con una inversión de 30.000 euros, incluida en el encargo de Infraestructura Verde realizado a la empresa pública GEN, y está siendo ejecutada por la empresa INUR. Los trabajos responden a la necesidad de solucionar los levantamientos y desperfectos que presentan distintos puntos de la Avenida Argentina debido al crecimiento de las raíces de los pinos de gran porte que conforman el bulevar central.

Según se explica desde el área municipal de Infraestructuras, la intervención va más allá de una simple reparación puntual. El proyecto técnico contempla la ampliación de los alcorques para adaptarlos a las necesidades de los ejemplares existentes, permitiendo un mayor desarrollo radicular y reduciendo la presión sobre el pavimento. Asimismo, se instalarán láminas anti raíces en los márgenes de los nuevos alcorques con el objetivo de redirigir el crecimiento de las raíces hacia capas más profundas del terreno y evitar que vuelvan a afectar a las aceras.

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Además de la ampliación de los alcorques, se procederá a la sustitución de la solería en mal estado, la reparación de los paños de acerado dañados y el ajuste de la pavimentación conforme a criterios de accesibilidad, seguridad y durabilidad, garantizando así un itinerario peatonal más cómodo y seguro para los vecinos y vecinas.

El concejal de Infraestructuras, Antonio Gil, ha adelantado que la mejora integral de esta calle tendrá continuidad gracias a una nueva inversión prevista dentro del Profea 2026, que ascenderá a 42.885,77 euros y permitirá completar la actuación en la totalidad de la vía.

El edil recordó además que “el barrio sufre desde hace décadas las consecuencias de una mala elección de especies ornamentales, como los pinos, cuyas raíces dañan las aceras. Además, trabajamos con materiales que dejaron de fabricarse hace años, lo que complica las reparaciones», señaló cuando se iniciaron las obras correspondientes al Profea 2025.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real