Puerto Real garantiza la continuidad del Servicio de Ayuda a Domicilio con una prórroga de un año más

El Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado la prórroga por un año del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), cuya gestión directa asumió la empresa pública Grupo Energético Puerto Real (GEN) el pasado 1 de septiembre de 2024.

Esta decisión asegura la estabilidad del servicio y refuerza el compromiso municipal con la atención a las personas dependientes.

El teniente de alcaldesa y vicepresidente de GEN, José Alfaro, ha subrayado la relevancia de esta medida indicando que «esta prórroga, hasta finales de 2026, es fundamental para consolidar el modelo de gestión directa que iniciamos en 2024. Nos permite seguir garantizando un servicio de calidad, con mejores condiciones laborales para la plantilla y un coste más eficiente para el Ayuntamiento».

El camino hacia la municipalización del SAD arrancó el 19 de enero de 2024, cuando el Pleno aprobó el inicio del proceso para que GEN asumiera la gestión directa. Posteriormente, el 30 de agosto de 2024, se ratificó por unanimidad la adjudicación oficial del servicio, y el 1 de septiembre comenzó la prestación bajo este nuevo modelo.

Aurora Salvador, alcaldesa de Puerto Real, ha reiterado que la continuidad del servicio es una prioridad. «Con esta prórroga aseguramos que la ayuda a domicilio siga siendo estable y cercana, cuidando a quienes cuidan», señala.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Lorena Díaz, ha puesto en valor el trabajo realizado para que esta gestión fuera posible y ha manifestado que «esta prórroga confirma que el esfuerzo ha merecido la pena. Apostamos por la gestión directa porque es la más eficiente y porque nos permite reinvertir el ahorro en mejorar el servicio y las condiciones laborales del personal. Seguiremos trabajando para que la calidad y la atención a las familias sean nuestra seña de identidad».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real