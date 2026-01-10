Puerto Real estará presente en el COAC 2026 con ‘La Conexión’ y ‘Las Mohigangas’

Puerto Real volverá a tener una presencia destacada en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026, que arranca este domingo en el Gran Teatro Falla. El municipio estará representado tanto de forma directa, con una comparsa propia, como a través de la participación mayoritaria de componentes locales en una chirigota que también competirá en el certamen.

‘Las Mohigangas’, una chirigota con fuerte presencia puertorrealeña

Junto a ‘La Conexión’, Puerto Real estará también muy presente en la chirigota ‘Las Mohigangas’, una agrupación dirigida por Francisco José Fernández Díaz, conocido popularmente como Toté. Aunque la chirigota figura oficialmente como agrupación de Cádiz, la mayoría de sus componentes son naturales de Puerto Real, reforzando la huella del municipio en esta edición del concurso.

‘Las Mohigangas’ competirán en la modalidad de chirigotas y tienen fijada su actuación en preliminares para el sábado 17 de enero, en una sesión que reunirá a agrupaciones de diferentes puntos de la provincia y de Andalucía.

‘La Conexión’, la comparsa de Puerto Real

La comparsa ‘La Conexión’, procedente de Puerto Real, será la agrupación que represente oficialmente al municipio en la modalidad de adultos. El grupo actuará en la fase de preliminares el lunes 26 de enero, en una de las últimas sesiones de esta primera ronda del concurso.

PUBLICIDAD

La autoría de la letra corresponde a Felipe Marín Mariscal, Margarita Pérez Aguilar y Antonio José Toledo González, mientras que la música es obra de Andrés López Costa y Alejandro Rodríguez Ferrera. La dirección recae en José Manuel Morales Espinosa, ejerciendo como representante legal Antonio José Toledo González. La agrupación regresa al Falla tras su participación en la pasada edición del COAC, consolidando así su trayectoria en el certamen.

Puerto Real, cantera constante del Carnaval

La doble presencia de Puerto Real en el COAC 2026, tanto con agrupación propia como a través de componentes integrados en otras formaciones, vuelve a poner de relieve el papel del municipio como cantera habitual del Carnaval de la Bahía. Autores, directores y componentes puertorrealeños continúan teniendo un peso específico en el concurso, manteniendo viva una tradición compartida con Cádiz.

Con el inicio del COAC, el talento de Puerto Real volverá a subirse al escenario del Falla, en una edición que servirá, una vez más, para proyectar el Carnaval local en el principal escaparate de la fiesta gaditana.