Detenido un varón por tentativa de homicidio tras una agresión con arma blanca en Puerto Real

La Policía Nacional ha detenido en Puerto Real a un varón como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio tras una agresión con arma blanca ocurrida la noche del pasado 6 de enero en la plaza La Bulería.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos se produjeron tras una llamada recibida en la Sala CIMACC-091 alertando de que una persona se encontraba herida en el suelo tras haber sido apuñalada por la espalda. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato indicativos de Seguridad Ciudadana, que localizaron a la víctima consciente, de rodillas en el suelo y acompañada por su pareja, quien le estaba taponando las heridas.

El herido manifestó a los agentes que conocía al agresor y que la agresión se habría producido como consecuencia de una pelea previa ocurrida momentos antes en un local de ocio de la localidad, donde ambos se encontraban.

El varón fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Puerto Real, donde se confirmó la gravedad de las lesiones, causadas por múltiples heridas de arma blanca, principalmente en la zona torácica. El paciente quedó ingresado con pronóstico muy grave.

PUBLICIDAD

La investigación fue asumida por el Grupo UDEV de El Puerto de Santa María, que logró identificar y localizar al presunto autor pocas horas después de los hechos. Según las pesquisas, el individuo se ocultaba en un domicilio familiar de Puerto Real, donde fue localizado.

Los agentes establecieron contacto verbal con el sospechoso, que inicialmente se negó a abandonar la vivienda, por lo que se desplegó un dispositivo de seguridad en la zona. Tras varias horas de negociación, el individuo salió finalmente del domicilio y fue detenido como presunto autor de la agresión.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión provisional