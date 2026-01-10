Los Bomberos intervienen en dos incendios sin heridos en Puerto Real en menos de 48 horas

Los efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz han intervenido en dos incendios registrados en Puerto Real entre el jueves 8 y el sábado 10 de enero, ambos saldados sin daños personales, aunque con importantes afecciones materiales en uno de los casos.

En la Plaza Madre Loreto

El primero de los sucesos tuvo lugar en la tarde del jueves 8 de enero, entre las 18.50 y las 20.00 horas, cuando se produjo un incendio en una vivienda situada en la Plaza Madre Loreto, en Puerto Real. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de Tres Caminos, con el apoyo del parque de Cádiz.

A la llegada de los bomberos, los ocupantes del inmueble ya se encontraban en el exterior y los vecinos habían utilizado varios extintores para contener el fuego. El incendio se localizó en la cocina de la vivienda y durante la intervención se logró rescatar con vida a dos gatos. Los efectivos procedieron a completar la extinción y a ventilar el inmueble, sin que se registraran daños personales.

En esta actuación participaron cinco efectivos y se emplearon dos autobombas rurales pesadas (R-19 y R-27).

En el inicio de la CA-3113

El segundo incendio se produjo el sábado 10 de enero, entre las 14.15 y las 15.20 horas, cuando el parque de Tres Caminos fue movilizado para sofocar el incendio de una furgoneta en la carretera CA-3113, a la altura de la glorieta de entrada a Puerto Real.

El vehículo resultó totalmente calcinado, aunque no se produjeron daños personales. Durante la intervención, la Guardia Civil colaboró en el control del tráfico para garantizar la seguridad en la zona. En este servicio intervinieron dos efectivos, que utilizaron una autobomba rural pesada (R-27) y aproximadamente 1.200 litros de agua para extinguir las llamas.