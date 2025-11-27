Puerto Real conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino con un acto en la Plaza de Jesús

Con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino que se conmemora el 29 de noviembre, el Ayuntamiento de Puerto Real celebrará un acto el próximo lunes 1 de diciembre, a las 17:30 horas, en la Plaza de Jesús en colaboración con colectivos solidarios del municipio.

El evento incluirá el izado de la bandera palestina y la lectura de un manifiesto en apoyo a los derechos del pueblo palestino y en defensa de la paz.

Este día, reconocido por Naciones Unidas desde 1977, recuerda la deuda histórica de la comunidad internacional con el pueblo palestino y reivindica sus derechos fundamentales: la autodeterminación, la libertad y una vida digna y en paz. En el contexto actual, marcado por una grave crisis humanitaria y miles de víctimas civiles, es más necesario que nunca mostrar apoyo, empatía y solidaridad. La destrucción, el desplazamiento forzoso y la vulneración de derechos humanos continúan siendo una realidad diaria para millones de palestinos y palestinas.

PUBLICIDAD

“Puerto Real, como pueblo comprometido históricamente con la justicia social, se suma a esta jornada para reafirmar nuestro compromiso con los valores de justicia, solidaridad y derechos humanos. Queremos que este acto sea un símbolo de apoyo y esperanza para quienes sufren las consecuencias del conflicto”, ha señalado la concejala de Solidaridad, Cooperación y Voluntariado, Lorena Díaz.

El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a participar con su presencia en este gesto colectivo de respeto, humanidad y paz.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real