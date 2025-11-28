7.1 C
Puerto Real
El Ayuntamiento instala comederos para aves en el entorno urbano  

El Ayuntamiento de Puerto Real ha colocado comederos en distintas zonas del casco urbano para ayudar a las aves a sobrevivir durante la escasez de alimentos en los meses más fríos.

Esta medida busca evitar que las especies locales tengan dificultades para alimentarse y, al mismo tiempo, mantener la limpieza en las calles. «Con estos comederos no solo ayudamos a las aves en los meses más fríos, sino que evitamos la suciedad que se genera cuando la gente les da de comer en la vía pública o desde los balcones», explica Antonio Gil, concejal de Arbolado y Espacios Naturales.

Estos elementos se han instalado en zonas como la calle Sol, el parque Almirante Cervera, la Plaza de Los Descalzos, el Bosque Violeta y junto a la residencia Joaquina de Vedruna.

Instalar comederos en entornos urbanos es una práctica sencilla y muy beneficiosa porque contribuye a proteger la biodiversidad, controlar plagas de forma natural, y ofrece la oportunidad de disfrutar de la observación de aves, fomentando también la educación ambiental.

Con esta iniciativa, Puerto Real refuerza su compromiso con la sostenibilidad y anima a la ciudadanía a colaborar para cuidar la fauna urbana.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

