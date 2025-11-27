El Ayuntamiento de Puerto Real rechaza ceder espacios para la proyección del documental sobre Juan García Mondeño

El Ayuntamiento de Puerto Real ha rechazado la solicitud para proyectar en espacios municipales el documental “Juan García Mondeño, el torero místico”, una cinta que repasa la vida del célebre torero nacido en la localidad y cuya figura ha vuelto a la actualidad tras dos exitosas presentaciones en Sevilla y Chiclana de la Frontera.

La negativa del Consistorio ha causado sorpresa entre vecinos, peñas, colectivos culturales y aficionados que esperaban que la obra pudiera verse en la ciudad natal de Mondeño, especialmente tras la buena acogida obtenida en otras localidades.

Un documental que revive la vida del torero puertorrealeño

La película, dirigida por Juan Belmonte y Rogelio Gordo, reconstruye la extraordinaria vida de Mondeño: su infancia humilde en Puerto Real, su fulgurante ascenso en los ruedos, su insólito paso por la vida religiosa —llegando a convertirse en fraile dominico— y su etapa final junto a su pareja, el alemán Ralf Bunger, con quien convivió durante décadas.

El documental incluye testimonios de figuras clave de la tauromaquia —como Curro Romero— y materiales inéditos que profundizan en una personalidad compleja, marcada por la búsqueda de identidad, espiritualidad y libertad personal.

Lleno absoluto en Sevilla y Chiclana

El estreno oficial tuvo lugar el 17 de septiembre en Sevilla, en un acto celebrado en la Fundación Caja Rural del Sur, donde público y críticos destacaron el enfoque humano y respetuoso del documental. Días después, la obra se presentó también en Chiclana, en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, con un amplio respaldo de aficionados y estudiosos del toreo. Allí participó incluso José Antonio Barroso, ex Alcalde de Puerto Real, que participa en el documental y mostró la estrecha vinculación de la figura del torero con su localidad.

En ambos casos, los directores señalaron la importancia de que el documental pudiera proyectarse también en Puerto Real, donde nació el protagonista.

Silencio institucional en su ciudad natal

Sin embargo, según han confirmado fuentes cercanas a la organización, el Ayuntamiento ha rechazado facilitar espacios municipales para la proyección. No se ha ofrecido una explicación oficial, pero la decisión ha generado malestar entre quienes consideran que se está desaprovechando una oportunidad para reivindicar a una figura histórica del municipio.

Colectivos locales señalan que la negativa supone un gesto de desinterés hacia un personaje cuya vida —más allá de la tauromaquia— representa una parte importante de la memoria cultural y social de Puerto Real.

¿Olvido o falta de sensibilidad hacia la memoria local?

Para numerosos vecinos, la decisión plantea una pregunta evidente:

¿Debe Puerto Real renunciar a difundir la historia de uno de sus hijos más singulares por motivos ideológicos o por falta de voluntad institucional?

Mondeño, figura controvertida para algunos y admirada por otros, encarna un relato de superación y contradicción que forma parte del patrimonio emocional del municipio. Su vida, especialmente marcada por etapas de silencio social, represión y posterior reivindicación personal, es considerada por expertos en memoria histórica como un ejemplo valioso para entender una época.

El debate sigue abierto

La negativa del Ayuntamiento no cierra la puerta a que la proyección pueda llevarse a cabo en espacios privados o alternativos del municipio. Diversas asociaciones culturales ya han mostrado su disposición a impulsar un pase público, mientras crece el debate sobre el papel que las instituciones deben desempeñar en la preservación y difusión de la memoria local.

Por ahora, lo cierto es que Puerto Real continúa siendo la única localidad con vinculación directa a Mondeño donde el documental no ha podido proyectarse, un hecho que muchos consideran injusto y difícil de justificar.