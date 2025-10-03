Puerto Real asegura la ejecución de su Plan de Actuación Integrado con una subvención europea de 8,9 millones de Euros

El Ayuntamiento de Puerto Real termina la semana con una «excelente noticia»: su inclusión en la resolución provisional del Ministerio de Hacienda que selecciona a varias ciudades españolas para recibir fondos FEDER destinados al desarrollo urbano sostenible.

Puerto Real dispondrá de 8,9 millones de euros de financiación comunitaria, que servirán para ejecutar un plan de inversiones de más de 10,5 millones, completado con recursos municipales.

La alcaldesa de la ciudad ha mostrado su alegría por esta resolución, que permite iniciar el Plan de Actuación Integrado. «No es un conjunto de proyectos aislados, sino un plan con visión estratégica a largo plazo, que tiene como objetivo una transformación estructural del municipio» ha manifestado Aurora Salvador, quien ejecutará finalmente un plan que habían refrendado los tres últimos alcaldes, Antonio Romero, Elena Amaya y Aurora Salvador.

El Plan de Actuación Integrado, como ya se informó en su presentación, se articula en tres grandes líneas de actuación:

PUBLICIDAD

Vive . Con un presupuesto de 4,03 millones de euros, tiene como objetivo garantizar el acceso a viviendas dignas, con actuaciones como la construcción de 23 VPO en María Auxiliadora, la rehabilitación energética de 12 viviendas en la calle Lazareto y el proyecto piloto de Smart Vivienda para mayores.

. Con un presupuesto de 4,03 millones de euros, tiene como objetivo garantizar el acceso a viviendas dignas, con actuaciones como la construcción de 23 VPO en María Auxiliadora, la rehabilitación energética de 12 viviendas en la calle Lazareto y el proyecto piloto de Smart Vivienda para mayores. Emprende. Dotado con 6,33 millones de euros, busca consolidar a Puerto Real como polo de innovación y conocimiento. Incluye la rehabilitación de la sede del IMPRO como Centro de Desarrollo Económico y Tecnológico, la creación del Centro de Investigación Bodegas Campuzano y el futuro Centro de Industrias Digitales e Innovadoras (CIDi) en el polígono El Trocadero, clave para atraer empresas tecnológicas y retener talento.

Dotado con 6,33 millones de euros, busca consolidar a Puerto Real como polo de innovación y conocimiento. Incluye la rehabilitación de la sede del IMPRO como Centro de Desarrollo Económico y Tecnológico, la creación del Centro de Investigación Bodegas Campuzano y el futuro Centro de Industrias Digitales e Innovadoras (CIDi) en el polígono El Trocadero, clave para atraer empresas tecnológicas y retener talento. Conecta. Con una inversión de 4,62 millones de euros, centrada en la revitalización del eje casco histórico-paseo marítimo. Sus actuaciones contemplan la rehabilitación del Centro Cultural San José, la mejora del Mercado Municipal, la ampliación del Teatro Principal y la modernización de la Biblioteca y Centro Cultural Rosa Butler, además de un programa de digitalización de servicios culturales (Smart Cultura).

El teniente de alcaldesa responsable de Urbanismo, José Montilla, ha incidido en las prioridades del ejecutivo local son, la primera, que «Puerto Real sea una ciudad inclusiva y sostenible, que garantice el acceso a la vivienda y la calidad de vida de sus habitantes».

En segundo lugar, «posicionar nuestra localidad como un polo de innovación y emprendimiento en la Bahía fundamentado en el conocimiento y la cultura, que impulse la generación de empleo y la retención del talento, revalorizando el patrimonio cultural y turístico para reforzar la identidad y competitividad de la ciudad».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real