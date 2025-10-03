Iluminación en azul turquesa para visibilizar el Día Internacional de la Dislexia que se celebra el 8 de octubre

El próximo miércoles 8 de octubre se celebra el Día Internacional de la Dislexia. El objetivo principal de este día es visibilizar la dislexia, un trastorno del aprendizaje que afecta la lectoescritura y que puede generar dificultades en la comprensión lectora y en la expresión escrita, a pesar de no estar relacionado con la inteligencia.

Aurora Salvador, alcaldesa, y Lorena Díaz, responsable de Derechos Sociales, acompañadas de dos miembros de la Asociación Dislexia Cádiz se unieron para difundir y llamar la atención sobre la dislexia, realizando un llamamiento a la población para acabar con los estereotipos que genera este trastorno, insistiendo en que no es una enfermedad.

Precisamente Alberto Beltrán y Loli Arellano, miembros de la entidad, expresaron su disponibilidad para informar y orientar a los padres que observen algún síntoma en sus hijos, ya que si se detecta a tiempo, la persona puede desarrollar su vida normalmente.

El Ayuntamiento está convencido de la necesidad de divulgar información veraz sobre la dislexia, y por ello el próximo miércoles 8 de octubre a las 20:30 horas, se encenderán de azul turquesa los edificios municipales de la Plaza de Jesús, el Centro Administrativo del Paseo Marítimo y el Teatro Principal, así como también la rotonda del Cartabón, tal como se hiciera el año pasado.

FUENTE: Ayto. del Puerto Real