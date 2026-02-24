Pronóstico del PSG vs AS Mónaco para la Champions League 2026

Dos equipos de la liga francesa se juegan el todo por el todo por conseguir un billete a los octavos de final de la Champions League. Con un partido de ida muy igualado, los parisinos llegan con una ventaja mínima. Será el Parque de los Príncipes el que decida qué equipo de la Ligue 1 sigue con vida en la máxima competición continental.

Introducción y contexto

El PSG recibe al AS Mónaco en el Parque de los Príncipes el miércoles 25 de febrero a las 21:00, en la vuelta del play-off de acceso a los octavos de la UEFA Champions League. El partido de ida, en el Estadio Luis II, acabó en un 2-3 tras una gran remontada del PSG, lo que deja al vigente campeón con un partido de vuelta en el que se permite especular un poco: un empate le vale, mientras que el Mónaco necesitará una victoria por un margen de dos goles para pasar de forma directa.

Ambos equipos llegan a este choque tras haber ganado en la liga francesa en la última jornada. El PSG consiguió recuperar el liderato tras un 3-0 cómodo ante el Metz. Por su parte, el Mónaco tuvo que sufrir para remontarle al Lens el 2-0 inicial. Los monegascos se encuentran en la sexta posición en la competición doméstica.

Estado de forma y precedentes

El PSG, en sus últimos cinco partidos, ha sido capaz de imponerse en la mayoría de ellos, aunque cayó ante el Rennes y sufrió ante el AS Mónaco en la Champions League:

PUBLICIDAD

Victoria 3-0 ante el Metz (Ligue 1)

Victoria 2-3 ante el AS Mónaco (Champions League)

Derrota 3-1 ante el Rennes (Ligue 1)

Victoria 5-0 ante el Olympique de Marsella (Ligue 1)

Victoria 1-2 ante el PSG (Ligue 1)

El AS Mónaco ha tenido muchos más altibajos en este período de tiempo, además de haber sufrido para sacar partidos hacia adelante en comparación a su rival en esta eliminatoria.

Victoria 2-3 ante el Lens (Ligue 1)

Derrota 2-3 ante el PSG (Champions League)

Victoria 3-1 ante el Nantes (Ligue 1)

Empate 0-0 ante el Niza (Ligue 1)

Derrota 3-1 ante el Strasbourg.

Además, los últimos cinco cruces entre estos dos conjuntos han dado sensaciones muy claras: los entrenados por Luis Enrique han sido, como norma general, bastante superiores a sus rivales. Además de la remontada en la ida, el Mónaco ha sufrido derrotas humillantes frente al PSG en los últimos años que, bien seguro, han minado la moral de los de Sébastien Pocognoli.

Victoria del PSG por 2-3 (Champions League)

Victoria del AS Mónaco por 1-0 (Ligue 1)

Victoria del PSG por 4-1 (Ligue 1)

Victoria del PSG 1-0 (Supercopa francesa)

Victoria del PSG por 2-4 (Ligue 1)

Como curiosidad, el encuentro de ida fue la primera vez que PSG y AS Mónaco se cruzaban en competición europea.

Alineaciones probables y bajas

Si bien hasta última hora será difícil ver cómo llegan ambos equipos en cuanto a la plantilla, ya podemos ver algunos jugadores que van a tener complicado llegar al encuentro… o, directamente, no les van a dejar.

Jugadores que no estarán disponibles

Por el lado del PSG, todo apunta a que Ousmane Dembélé tendrá complicado disputar el partido, sobre todo de inicio. El ganador del pasado Balón de Oro se retiró con molestias en el duelo de ida, y si bien no se descarta que llegue a disputar el encuentro, es seria duda. A esto hay que añadir a Quentin Ndjantou y Senny Mayulu; jugadores jóvenes de gran proyección, y sobre todo Fabián Ruiz, uno de los encargados de distribuir el balón desde la sala de creación del PSG.

El AS Mónaco también va a tener bajas sensibles para el partido de vuelta. El caso más claro es el ruso Aleksandr Golovin, un jugador que suele aportar mucho a la creatividad del ataque monegasco en el último tercio del campo. Su expulsión en el partido de ida fue una de las causas de la derrota en casa, pero su falta en la vuelta puede ser tanto o más sensible. A eso hay que añadir las bajas seguras de Takumi Minamino, Lukas Hradecky y Mohamed Salisu; además de Paul Pogba, Eric Dier, Kassoum Outtara, Christian Mawissa y Maghnes Akliouche, que se encuentran lesionados o tocados y sin fecha de vuelta confirmada.

Onces posibles (orientativos)

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Neves, Vitinha; Barcola, Kvaratskhelia y Dembélé/Doué. Si Dembélé no llega, Doué apunta a ganar peso.

Mónaco (4-2-3-1): Köhn; Vanderson, Kehrer/Faes, Henrique; Teze, Zakaria, Camara; Akliouche (si llega), Fati/Diatta, Balogun.

Claves del partido Paris Saint-Germain vs Mónaco

Uno de los factores más importantes en este encuentro será cómo entre el PSG al mismo. En la ida, los de Luis Enrique empezaron bastante desconectados, lo que les llevó a encajar dos tantos en los primeros 18 minutos de partido.

Otra idea a tener en cuenta es el choque estilístico. Los equipos de Luis Enrique parten del “ADN Barça”: equipos con mucho más control de balón, posesiones largas y ataques ordenados para que Vitinha y Neves lleven el timón. Pese a que el técnico asturiano es el más vertical de los ex entrenadores blaugranas, eso no quita su preferencia por un partido con mucho balón. Por su parte, el AS Mónaco es mucho más vertical, con la velocidad de Balogun como una de sus mejores armas, sobre todo si Hakimi y Mendes suben más de la cuenta y pierden el control del estadounidense.

Otra idea a tener en cuenta es qué va a hacer el Mónaco sin Golovin. Con el ruso fuera del partido, Akliouche debería quedarse con los galones de creación de juego… si llega al partido. La otra opción ofensiva podría ser Ansu Fati, que ya marcó ante el Lens el tanto que culminó la remontada, pero que no ha contado con muchos minutos en los últimos meses.

Predicciones PSG – Mónaco

Si vas a apostar, lo primero y más importante, es que sea con responsabilidad, apostando exclusivamente dinero que te puedas permitir perder y nunca intentando recuperar las pérdidas de apuestas anteriores. Dicho lo cual, estas son las predicciones para este partido:

Se clasifica el PSG. Entre la ventaja en el marcador global y que juegan el partido de vuelta en casa, lo extraño sería que el PSG no tuviese lo suficiente para pasar a la siguiente fase.

Más de 2,5 goles. La ida ya acabó 2-3 y el Mónaco está obligado a ir a por el partido. Además, el intercambio de golpes suele interesar al PSG.

Balogun marca. Doblete en la ida y referencia absoluta de un equipo que necesita marcar… cuanto antes.

Cuotas para apostar al PSG vs Mónaco de Champions

Sin dar números, los pronósticos Champions League señalan como favorito para el encuentro y la eliminatoria al PSG por varias razones: juegan en casa, llegan con ventaja y el Mónaco no tiene a su mejor creador de juego. Aun así, un gol tempranero puede cambiarlo todo en un momento, así que la lectura inicial puede saltar por los aires en un instante.

Información del partido