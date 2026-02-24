AxSí Puerto Real anuncia sus galardones por el Día de Andalucía 2026

La formación Andalucía por Sí reconoce a cinco colectivos y vecinos de la Villa por su aportación a la cultura, las tradiciones y la vida social del municipio. La gala se celebrará el 25 de febrero a las 18:00 horas.

Andalucía por Sí (AxSí) ha presentado los detalles de su tradicional gala con motivo del Día de Andalucía en Puerto Real, un acto que se ha consolidado en el calendario local como espacio de reconocimiento a personas y colectivos que contribuyen a proyectar la identidad puertorrealeña.

El portavoz de la formación, Alfredo Fernández, junto a la coordinadora local, Sandra Rodríguez, han dado a conocer una programación que, según explicaron, busca poner en valor el compromiso ciudadano, la cultura y las tradiciones de la Villa en torno al 28 de febrero.

Rodríguez subrayó durante la presentación la importancia de celebrar el Día de Andalucía reconociendo el talento y la trayectoria de vecinos y vecinas de Puerto Real. La coordinadora destacó el papel de la cultura, el habla y las tradiciones como elementos fundamentales de la identidad local e invitó a la ciudadanía a participar en el acto, que tendrá lugar el miércoles 25 a las 18:00 horas en el Centro Cultural San José.

Por su parte, Alfredo Fernández señaló que estos galardones representan valores como el compromiso social, la participación y la defensa de la cultura andaluza en el ámbito local. Las personas y entidades reconocidas recibirán la tradicional metopa personalizada elaborada en barro por la artista local Lucía Ariza, una pieza artesanal que se ha convertido en símbolo distintivo de estos premios en ediciones anteriores.

Cinco reconocimientos en distintos ámbitos

En esta edición, AxSí ha anunciado cinco distinciones que abarcan diferentes sectores de la sociedad civil de Puerto Real:

Promoción de la Cultura : Familia Badillo Reina, vinculada al flamenco y a la gestión cultural en el municipio, con nombres como Yoli Vadillo, Javi Vadillo y Agustín Vadillo, este último relacionado con su labor profesional en el Teatro Principal.

Promoción de las Tradiciones : José Antonio González Boy, por su trayectoria ligada al Carnaval y su reciente designación como “Jartible del Carnaval 2026”.

Participación Ciudadana : Fernando Díaz Candón, conocido como “Fernandito”, por su implicación en la vida social de la Villa y su colaboración con colectivos como los mayores de Vedruna o la Asociación La Gravata.

Acción Social : Asociación Puertorrealeña de Reyes Magos y Personajes de la Navidad, entidad de reciente creación formada por personas con una larga trayectoria en iniciativas solidarias vinculadas a la infancia y a las fiestas locales.

Militante Andalucista de Honor: Fernando Boy, en reconocimiento a su trayectoria vinculada al deporte, las peñas y su implicación social en Puerto Real.

Durante el acto está prevista una actuación especial de la Familia Vadillo, así como la participación de la Comparsa de Puerto Real, incorporando el Carnaval al desarrollo de la gala.

Desde la formación andalucista han trasladado además su deseo de que el Día de Andalucía recupere protagonismo y participación ciudadana en las calles de Puerto Real, reforzando el carácter colectivo de esta celebración en la localidad.