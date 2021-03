Presentados los actos del 8-M en Puerto Real marcado por la pandemia

A nivel institucional, Lourdes bErnal, ha informado de que ayer se presentó a Pleno una moción consensuada y aprobada por todos los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal ratificando el compromiso explícito para dar un nuevo impulso a las políticas municipales de Igualdad acordando el uso, evaluación y seguimiento del uso igualitario y no discriminatorio del lenguaje y la imagen del ayuntamiento de Puerto Real en toda documentación, información, cartelería, y transmisión de imágenes igualitarias, plurales y no estereotipadas de las mujeres y hombres de esta sociedad.

