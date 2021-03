Las AMPAS del CEIP Reggio y Río San Pedro se concentrarán a las puertas de la Del. de Educación

Por otro lado, las familias del CEIP Reggio se concentraron durante esta semana a las puertas del centro para reclamar la no supresión de dos unidades en el mismo, una en infantil y otra en primaria, dada la demanda que tiene el mismo de alumnado dentro de este periodo de matriculación. “No es de recibo que el único centro público de Puerto Real sea al que se le recorta una unidad cuando hay demanda y está rodeado de tres centros privados-concertados a las que no se les quita y tienen mucha menos demanda que este”, indicaba Ignacio Casado, de Marea Verde y CGT.

