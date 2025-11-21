13 C
Puerto Real
viernes, 21 noviembre, 2025
Presentado el programa de actos del Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres

Redacción
La alcaldesa, Aurora Salvador, y Josefina Benítez Duarte, coordinadora de la Casa de Acogida ‘Los Almendros’, han dado a conocer el programa de actos del 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Un día que no es solo una fecha simbólica, sino un recordatorio doloroso de una realidad que sigue golpeándonos: la violencia machista continúa asesinando.

En lo que llevamos de 2025, 38 mujeres han sido asesinadas en España por violencia de género, a manos de sus parejas o exparejas, una cifra que nos obliga, una vez más, a alzar la voz. Además, queremos mencionar que también 3 menores, 2 niñas y 1 niño, han sido víctimas mortales de esta violencia.

«No podemos ni debemos acostumbrarnos a esto, por eso es tan importante seguir generando conciencia, educar en igualdad y luchar, desde todos los frentes posibles, contra esta lacra social. Puerto Real se suma, un año más, a este compromiso firme y colectivo», ha señalado Aurora Salvador.

Programa:

  • Martes 25N – 11:30 h – Bosque Violeta. Ofrenda floral y marcha reivindicativa desde el Bosque Violeta hasta la plaza Almudena Grandes, donde contaremos con actividad de micro abierto. Contaremos con la participación de diferentes institutos, así como la intervención de África Vázquez Iglesias y Sara Chanivet Doval al piano. Invitamos a la ciudadanía a acudir vestida de negro en señal de duelo y denuncia.
  • Martes 25N – 18:00 h – Centro Cultural San José. Acto Institucional contra la Violencia de Género donde se presentará el spot publicitario, elaborado por Tele Puerto Real y protagonizado por mujeres voluntarias, con el objetivo de generar conciencia, educar y acompañar, en la prevención de todo tipo de violencia contra las mujeres. Desde aquí gracias a todas ellas y a Tele Puerto Real por hacerlo posible.

Durante este fin de semana ya podremos ver en varios medios y redes sociales, algunas píldoras publicitarias con las que dará comienzo la campaña.

Contaremos también con la participación de varios colectivos y asociaciones locales que alzarán su voz en contra de esta lacra. Y especialmente, con una performance diseñada por Carmen Gutiérrez del grupo Arte y Mujer del club Exartes.

  • Jueves 27N – 19:00 h – Teatro Principal. Obra teatral «Las de Williams». Una obra de Clara Mayo, basada en textos de Shakespeare, en tono de tragicomedia surrealista, llena de crudeza y ternura a partes iguales. Entradas gratuitas con invitación (a recoger en la taquilla del Teatro) hasta completar aforo.
  • Viernes 28N – 11:30 h – Centro Cultural Rosa Butler

Presentación del libro ‘El bosque de los sueños’, de Rafael Soto, a cargo de Josefina Benítez Duarte, coordinadora de la Casa de Acogida ‘Los Almendros’, y Arantxa Álvarez Abad, educadora social de dicho recurso.

«Puerto Real siempre estará del lado de las mujeres. Seguiremos trabajando, con firmeza y sin descanso, hasta que ninguna tenga que vivir con miedo y hasta que erradiquemos por completo la violencia de género», finalizaba la alcaldesa.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

