CSIF muestra su rechazo al «plan de cierre de centros de salud en la Bahía de Cádiz por las tardes estas navidades»

CSIF Cádiz ha mostrado su rechazo al «plan de cierre de centros de salud en la Bahía de Cádiz por las tardes estas navidades».

«Un año más, la gerencia del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda vuelve a anunciar el cierre de centros de salud por las tardes en varios municipios durante las fiestas navideñas, desde el 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026. Se trata de una decisión que, a juicio de CSIF, ha tomado de manera unilateral, sin contar con la opinión de los sindicatos, que son los legítimos representantes de la plantilla».

Por ello, CSIF muestra su «total rechazo a lo que la administración sanitaria denomina Informe de planificación asistencial Navidad 2025, porque lo único que hacen es reducir los servicios, cerrando centros por las tarde, para ahorrarse las contrataciones necesarias para cubrir la plantilla».

«Según el informe, cerrarán a partir de las 15 h., los centros de La Merced y Mentidero en Cádiz, Casa del Mar y Salvatierra en El Puerto, Casines, Río San Pedro y Barrio Jarana en Puerto Real. Los servicios de urgencias que tienen dichos centros se reubicarán en otros, lo cual, perjudica claramente a la ciudadanía que necesite atención médica en estas fechas».

«Además, los profesionales, que ya están de por sí sobrecargados ante la falta de cobertura de incidencias (bajas, permisos, reducciones de jornada, etcétera), verán aumentada aún más su carga de trabajo en estos días!. Y, a juicio de CSIF, se verán «perjudicados también los profesionales que están en bolsa de empleo, pues tendrán más difícil que los llamen para trabajar en estas fechas, y por tanto, no podrán ampliar su experiencia de cara a futuras convocatorias de empleo público».

Para la sección sindical de CSIF en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda es «indignante que esta gerencia nos ningunee como representantes y defensores de los trabajadores; que no nos pregunte para imponernos estos planes que solo persiguen ahorrar dinero público, deteriorando así la sanidad pública».

FUENTE: CSIF Cádiz