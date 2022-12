Las goteras vuelven a ser protagonistas en el deporte de Puerto Real

La -bienvenida- llegada de precipitaciones vuelve a provocar que los usuarios de las diferentes instalaciones se encuentren con la incertidumbre de poder entrenar o no hacerlo, ya que los diferentes clubs no pueden saber, hasta que llegan a la Sala de Barrio de las 512 Viviendas o Río San Pedro, si van a poder desarrollar su actividad debido al estado de las pistas, convirtiéndose ello en un cruce de llamadas, mensajes… tanto con los deportistas como con los padres de los mismos.

