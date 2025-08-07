La Plaza Rafael Alberti acogerá el 29 de agosto un concierto de David Palomar

El próximo viernes 29 de agosto, la Plaza Rafael Alberti de Puerto Real se llenará de arte y compás con el concierto del reconocido cantaor gaditano David Palomar. La cita dará comienzo a las 22:30 horas y promete ser una velada única para los amantes del flamenco y la música en vivo.

Natural del barrio de la Viña de Cádiz, David Palomar es un artista que conjuga el conocimiento del repertorio flamenco tradicional con un estilo libre y sin prejuicios, rebosante de alegría y frescura. Su propuesta musical viaja desde lo más puro del cante hasta las fusiones más valientes y poéticas, incorporando metales instrumentales y guiños a otros géneros musicales.

Su personalidad creativa lo ha situado como heredero del legado de grandes figuras gaditanas como Manolo Vargas, Pericón, Santiago Donday o La Perla de Cádiz. A lo largo de su trayectoria ha trabajado junto a nombres imprescindibles del flamenco como Cristina Hoyos, Farruquito, Javier Latorre o Antonio Canales, y ha llevado su voz a escenarios de prestigio como la Ópera de Sídney, el Teatro Bolshoi de Moscú o el Teatro Real de Madrid.

Entre sus galardones destacan la Bandera de Andalucía por la promoción de Cádiz en el exterior, el Premio Nacional “El Suplemento” al mejor álbum del año por Denominación de Origen, así como el Premio “Manolo Caracol” y el Premio “Camarón” en el Concurso Nacional de Cante Flamenco de Córdoba.

La concejala, Nazaret Ramírez Ruiz, ha declarado que «espera que Puerto Real disfrute de una noche llena de la alegría y las raíces que David Palomar lleva allá por donde va. David Palomar es un gran artista y nos sentimos orgullosas de poder contar con él en un concierto de verano, siempre apostando por el talento de nuestra tierra. El concierto será gratuito para que todas las personas tengan la oportunidad de disfrutar en directo de uno de los artistas más importantes y representativos de la escena flamenca actual».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real