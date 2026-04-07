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El Ayuntamiento de Puerto Real reabre al baño la playa de La Cachucha tras confirmarse la normalidad de la calidad del agua

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real ha procedido al levantamiento de las restricciones al baño en la playa de La Cachucha, una vez confirmados los resultados analíticos que certifican el restablecimiento de los parámetros habituales de calidad del agua.

La decisión se adopta tras la verificación de los análisis que descartan la presencia de cualquier incidencia sanitaria en el litoral.

Durante los últimos días, los servicios municipales han desarrollado distintas medidas correctoras y actuaciones de control para asegurar la calidad de la playa de La Cachucha, incluyendo análisis complementarios encargados por el grupo energético GEN a un laboratorio independiente. Los resultados obtenidos confirman la completa normalización de la situación y el cumplimiento de los estándares ambientales requeridos.

Con el aval de estos resultados, trasladados a la Junta de Andalucía, el área municipal de Medio Ambiente ha procedido a la retirada de la cartelería informativa instalada durante el cierre preventivo, dando por finalizada la restricción adoptada el pasado 28 de marzo.

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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