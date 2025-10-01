20.1 C
Puerto Real
jueves, 2 octubre, 2025
spot_img
InicioLocalEducación

La Junta de Andalucía impulsa avances decisivos en el IES Virgen del Carmen

Redacción
By Redacción
0
149

Hoy se ha celebrado en la Delegación de Educación en Cádiz una reunión de coordinación entre representantes del IES Virgen del Carmen, el Ayuntamiento de Puerto Real, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), el delegado territorial José Ángel Aparicio, la Secretaría General, el Servicio de Inspección y el Servicio de Planificación para analizar el estado de las obras de ampliación y mejora del IES Virgen del Carmen (histórica Escuela de las Canteras), un referente en la Formación Profesional de la provincia.

Durante el encuentro se informó de que el Consejo Consultivo ha dictaminado favorablemente a la propuesta de resolución del procedimiento tramitado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para la segunda modificación del contrato de ejecución del Centro Integrado de FP en el IES Virgen del Carmen de Puerto Real, suscrito con Acsa Obras e Infraestructuras, S.A.U., con financiación europea de los fondos FEDER Marco 2014-2020.

Esta decisión permite avanzar en la modernización de las instalaciones educativas en un centro que por fin verá mejoras significativas tras años de espera. El proyecto refuerza el compromiso de la Junta de Andalucía con la educación pública y la Formación Profesional, asegurando que los estudiantes puedan formarse en un entorno moderno y adecuado a los retos del siglo XXI.

José Ángel Aparicio subrayó que “la modificación del contrato garantiza que estas obras puedan retomarse con todas las garantías, asegurando que la Escuela de las Canteras siga siendo un espacio donde cada estudiante pueda desarrollar su talento y proyectarse al futuro”.

PUBLICIDAD

Por su parte, la alcaldesa Aurora Salvador y el director del IES Virgen del Carmen, Carlos Villarreal, coincidieron en que este proyecto representa una oportunidad extraordinaria para la formación profesional en Puerto Real, con repercusión muy positiva a todos los niveles, una gran apuesta de futuro, y agradecieron la implicación de todas las instituciones en un esfuerzo conjunto que pronto permitirá ver resultados tangibles para toda la comunidad educativa.

FUENTE: Junta de Andalucía

Artículo anterior
El nuevo tramo de la Calle Soledad, cerrado al tráfico
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.