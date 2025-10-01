El nuevo tramo de la Calle Soledad, cerrado al tráfico

El nuevo tramo recientemente finalizado de la Calle Soledad, entre la Calle Real y Calle Amargura, ya es solo de uso privado para resientes y carga y descarga. Así lo indican las nuevas señales que el Consistorio ha colocado en dicho tramo, intentando garantizar el no acceso de vehículos.

La obra, finalizada desde hace unos días, comenzó a principios del mes de Febrero de este mismo año. Con ello, se ha creado una plataforma única en las calles Soledad y Amargura. Estas calles se han integrado con la Plaza de Jesús, lo que ha permitido crear un espacio uniforme y totalmente integrado entre el Ayuntamiento, la Plaza de Abastos y el Teatro Principal, junto con la calle de la Plaza.

El presupuesto total de esta actuación, incluida en el Plan Cádiz Marcha 2024 – Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación de Cádiz 2024, ha ascendido a 397.964 euros.

Por parte del Grupo Energético de Puerto Real (GEN) ha ejecutado trabajos de renovación de los sistema de abastecimiento y saneamiento de las calles afectadas, que se encontraban en mal estado, y evitando así acometerlas en un futuro, lo que implicaría demoler la nueva pavimentación que se va a colocado.

Residentes y Carga y Descarga

Solo los residentes de la zona o personas que tengan plaza de garajes podrán acceder a la calle Soledad actualmente, así como aquellos vehículos para carga y descarga.

La misma, según la señal, tendrá lugar de Lunes a Sábado en horarios de 5:00 h. a 11:00 h. y de 15:00 h. a 19:30 h.