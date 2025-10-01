20.1 C
Puerto Real
jueves, 2 octubre, 2025
El nuevo tramo de la Calle Soledad, cerrado al tráfico

Redacción
By Redacción
Calle Soledad vista desde la Calle Real.
Calle Soledad vista desde la Calle Real.

El nuevo tramo recientemente finalizado de la Calle Soledad, entre la Calle Real y Calle Amargura, ya es solo de uso privado para resientes y carga y descarga. Así lo indican las nuevas señales que el Consistorio ha colocado en dicho tramo, intentando garantizar el no acceso de vehículos.

La obra, finalizada desde hace unos días, comenzó a principios del mes de Febrero de este mismo año. Con ello, se ha creado una plataforma única en las calles Soledad y Amargura. Estas calles se han integrado con la Plaza de Jesús, lo que ha permitido crear un espacio uniforme y totalmente integrado entre el Ayuntamiento, la Plaza de Abastos y el Teatro Principal, junto con la calle de la Plaza.

Calle Soledad desde la Calle Amargura.
Calle Soledad desde la Calle Amargura.

El presupuesto total de esta actuación, incluida en el Plan Cádiz Marcha 2024 – Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación de Cádiz 2024, ha ascendido a 397.964 euros.

Por parte del Grupo Energético de Puerto Real (GEN) ha ejecutado trabajos de renovación de los sistema de abastecimiento y saneamiento de las calles afectadas, que se encontraban en mal estado, y evitando así acometerlas en un futuro, lo que implicaría demoler la nueva pavimentación que se va a colocado.

Residentes y Carga y Descarga

Solo los residentes de la zona o personas que tengan plaza de garajes podrán acceder a la calle Soledad actualmente, así como aquellos vehículos para carga y descarga.

Horario de Carga y Descarga en el tramo de la Calle Soledad entre Factoría Matagorda y Amargura.
Horario de Carga y Descarga en el tramo de la Calle Soledad entre Factoría Matagorda y Amargura.

La misma, según la señal, tendrá lugar de Lunes a Sábado en horarios de 5:00 h. a 11:00 h. y de 15:00 h. a 19:30 h.

Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

