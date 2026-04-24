La fotografía como herramienta de expresión en un taller impulsado por el Ayuntamiento y CEAR

El Centro Cultural Rosa Butler ha acogido hoy viernes un taller fotográfico dirigido a personas usuarias de los centros de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), una actividad organizada por el Ayuntamiento a través de la delegación de Cooperación, Solidaridad y Voluntariado, responsabilidad de la concejala Lorena Díaz López, conjuntamente con CEAR y con el fotógrafo local, José Antonio Tomás, a quien el Ayuntamiento agradece su colaboración desinteresada.

El objetivo de esta iniciativa es utilizar la fotografía como herramienta de expresión y narración personal, permitiendo a las personas participantes mostrar, a través de sus propias imágenes, aquellos aspectos de su vida cotidiana en Puerto Real que más les llaman la atención, les generan curiosidad o les transmiten emociones.

Durante el taller, José Antonio Tomás ha guiado a las personas participantes en el uso de la fotografía como medio para contar historias, fomentando la reflexión, la creatividad y la mirada personal sobre el entorno y el municipio que hoy forma parte de su día a día.

Las imágenes resultantes formarán parte de una exposición fotográfica que se celebrará próximamente, en la que los y las participantes podrán compartir con la ciudadanía aquellas fotografías que mejor reflejan sus sentimientos, vivencias y percepciones sobre Puerto Real.

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real