Constituido el noveno Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia en Puerto Real

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Infancia, el pasado 20 de noviembre quedó constituido el noveno Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia (CMIA) para el periodo 2025-2027, en un acto institucional que reafirma el compromiso del municipio con la participación activa de los más jóvenes.

Para la renovación de este Órgano se han desarrollado diversas actuaciones previas, entre ellas:

  • Talleres en centros educativos dirigidos al alumnado de 5º de Primaria, con la participación de 361 estudiantes.
  • Elecciones al CMIA, celebradas los días 6 y 7 de noviembre, en las que 736 alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria emitieron su voto. El escrutinio se realizó el 10 de noviembre en las oficinas del Servicio Municipal de Educación, comunicándose posteriormente los resultados a los centros.

Como resultado, 33 niños y niñas representarán a sus respectivos colegios en este órgano, que se renueva cada dos años.

Creado en 2004, el CMIA tiene como finalidad fomentar la participación, información y formación de la infancia y adolescencia en la vida municipal, garantizando que sus voces sean escuchadas en la toma de decisiones que les afectan.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

