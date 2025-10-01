20.1 C
Puerto Real
jueves, 2 octubre, 2025
Javi Sánchez-Blanco presenta en Puerto Real su cortometraje «Calorcito Vital»

Redacción
By Redacción
La Confluencia de Izquierdas de Puerto Real organiza el próximo jueves 2 de octubre a las 18:30 horas la proyección del cortometraje Calorcito Vital. Este evento tendrá lugar en el Centro Cultural Rosa Butler, con entrada libre hasta completar aforo.

El cortometraje Calorcito Vital está dirigido y escrito por Javi Sánchez-Blanco, quien estará presente para introducir la obra y participar en un coloquio posterior. Esta película, que ha sido galardonada en el Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant2025, aborda la crisis ecosocial desde una perspectiva simbólica y decrecentista. La historia narra cómo tres mujeres atrapadas en una cabaña durante una tormenta de nieve enfrentan una propuesta que se convierte en una peligrosa obsesión.

Tras la proyección, se abrirá un espacio de diálogo con el público para reflexionar sobre los símbolos y las tesis del cortometraje, en un formato que busca generar conciencia sobre el cambio climático y los límites del crecimiento. Junto al director, intervendrán en el coloquio Silvia Pérez Beiro, experta en energía y cambio climático; Santi Gutiérrez Ruiz, especialista en gestión y tecnología ambiental; y Amanda Rivillas Vitondo, miembro de la Comunidad Energética Luce Puerto Real.

Desde la Confluencia de Izquierdas buscan acercar el cine social y crítico a la ciudadanía, creando un espacio de encuentro y reflexión. Por eso, invitan a vecinos y vecinas de Puerto Real, así como del conjunto de la Bahía, a asistir y participar de esta oportunidad para dialogar colectivamente sobre el cambio climático.

FUENTE: Confluencias de Izquierdas de Puerto Real

