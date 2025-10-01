20.1 C
Puerto Real
jueves, 2 octubre, 2025
Diputación emprende mejoras en el firme de 29 carreteras conforme a una inversión de 2,5 millones de euros

La Diputación de Cádiz ha iniciado un nuevo plan de mejoras en el firme de las carreteras provinciales.

En concreto, renovará el asfaltado en 29 vías que inciden en todas las demarcaciones de la red conforme a una inversión de 2.556.551 eurosque asume el Área de Cooperación de la que es responsable el diputado provincial Javier Bello. La citada cifra se corresponde con el presupuesto presentado por la firma adjudicataria de esta intervención –Probisa Vías y Obras SLU-, tras resolverse su licitación pública.

La selección de carreteras destinatarias de esta inversión se ha determinado según la intensidad media diaria que soportan, prevaleciendo las vías que registran mayor tráfico. Además, “se opta por los tramos más deteriorados que no pueden repararse con el trabajo habitual de las Brigadas de Diputación”, según ha precisado Javier Bello. El diputado provincial destaca que “el refuerzo de la seguridad vial” es la máxima que permite definir el contenido de estos programas.

Este plan propiciará la renovación del firme de los tramos afectados, el saneo de blandones, la incorporación de una nueva capa de rodadura así como la señalización vertical y horizontal que se precise. La intervención comenzó el 24 de septiembre y ya se ha actuado en la CA-4107 de Torrecera-Paterna, en la CA-3200 de El Pedroso II (de acceso a Paterna) y en la CA-3106 en el núcleo de Doña Blanca de El Puerto de Santa María. Por delante se avecinan tres meses de trabajo para mejorar las calzadas del resto de vías programadas.

El plan de asfaltado de Diputación renovará tramos de las siguientes carreteras:

  • CA-3102 (Macharnudo), en Jerez.
  • CA-3106 (Doña Blanca) en El Puerto de Santa María.
  • CA-3107 en Jerez.
  • CA-3108 (Lomopardo) en Jerez.
  • CA-3109 (El Portal-A381).
  • CA-3110 (La Ina I), Jerez.
  • CA-3113 (Pto Real – La Ina).
  • CA-4102 (Las Mesas), Jerez.
  • CA-4107 (Torrecera-Paterna).
  • CA-6104 (Arcos-Algar).
  • CA-6107 (Algar El Bosque).
  • CA-6102 (Bornos-Espera).
  • CA-8102 (Prado Rey-Zahara).
  • CA-9101 (Olvera-Coripe).
  • CA-9102 (Acceso Olvera).
  • CA-9113 (Gastor-Setenil).
  • CA-9115 (Alcalá del Valle -Cañete).
  • CA-9120 (Setenil-Torre Alháquime).
  • CA-9122 (Puerto del Monte), en Setenil.
  • CA-9123 (Gaidovar), en Grazalema.
  • CA-7201 (Acceso a Facinas), Tarifa.
  • CA-8200 (San Pablo-San Martín), en Jimena y San Martín del Tesorillo.
  • CA-8202 (Bolonia), Tarifa.
  • CA-9210 (Santuario), Tarifa.
  • CA-3200 (Pedroso II), Paterna.
  • CA-3206 (Pago del Humo), en Chiclana.
  • CA-6200 (Alcalá-Paterna), en Alcalá de los Gazules.
  • CA-3208 (Pago del Zorro), en Conil.
  • CA-4202 (Espigón de Conil).

Más allá de esta intervención, Diputación -también desde el Área de Cooperación- licita actualmente un plan de mejora de la señalización y defensa de las carreteras de la red provincial al que destina una inversión que supera el millón de euros.

FUENTE: Diputación de Cádiz

