Irene García traslada a Puerto Real el procedimiento y calendario para obtener ayudas extraordinarias de la UE

La presidenta de la Diputación, Irene García, ha mantenido esta mañana un encuentro virtual con los alcaldes y alcaldesas de las localidades de la Bahía de Cádiz, con el que ha culminado la ronda inicial de contactos con los 45 municipios gaditanos, para informar de las particularidades del proceso de presentación de proyectos impulsados por las localidades de la provincia, dentro de la convocatoria de fondos Next Generation, instrumento impulsado por la Unión Europea para favorecer la recuperación tras la pandemia de COVID-19. En el citado encuentro han participado también la diputada responsable del Área de Empleo, Ana Carrera, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, David de la Encina.

Irene García ha dado traslado del procedimiento y el calendario de presentación de estas iniciativas, como consecuencia de la encomienda de la Junta de Andalucía para que la Diputación sea la institución encargada de recabarlas a los municipios gaditanos que deseen concurrir a estos fondos extraordinarios. En este sentido, los consistorios de la provincia contarán de plazo hasta el próximo 10 de diciembre para hacer llegar sus propuestas al amparo de las diversas líneas estratégicas que se desarrollan a través de una decena de ámbitos de acción denominados ‘políticas palanca’, de modo que esas iniciativas sigan un curso posterior a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Junta de Andalucía y Gobierno de España. En su fase final, será el propio Ejecutivo central quien deberá presentar el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia antes de que finalice el actual ejercicio.

En este sentido, Irene García se ha referido al “nuevo revés” que suponen los datos de paro registrado en el pasado mes de noviembre, conocidos esta misma mañana. “Los 4.183 nuevos desempleados y desempleadas gaditanas son otras tantas nuevas razones para aprovechar todas las oportunidades que se puedan abrir de la mano de este instrumento de inversión”, ha afirmado la presidenta, quien ha destacado que “nuestra provincia está padeciendo de manera extremadamente grave las consecuencias de la pandemia, como demuestra el hecho de que hoy alcancemos los 181.179 parados y paradas, con un incremento de 31.664 personas en un solo año”.

“La crudeza de estos datos circunstanciales se añade a nuestro problema estructural de desempleo al que no estamos sabiendo dar respuesta de manera eficaz. Y los fondos Next Generation deben marcar un antes y un después para esta provincia, máxime cuando otros instrumentos extraordinarios, como pudo ser la Inversión Territorial Integrada, se han visto claramente desaprovechados en su potencialidad de dar una respuesta extraordinaria a una tierra que lidera históricamente todas las estadísticas del paro”, ha recordado. Por este motivo, ha confiado en que ese instrumento inversor brinde “una mirada sensible” hacia la particular situación de la provincia.

Pasos dados para recopilar proyectos.

Tras la orden de a Junta de Andalucía de que la Diputación coordinara y gestionara, a modo de ventanilla única, los proyectos que han de presentarse a la convocatoria de fondos de recuperación de la UE, la institución provincial se está dedicando con la máxima presteza a preparar sus propias iniciativas y a movilizar a todos los actores que también pueden hacerlo. De este modo, se constituyó la Comisión Técnica Next Generation, en la que están implicadas ocho áreas de gestión de la entidad: Presidencia, a través de la delegación de Innovación, Municipios Inteligentes y Transformación Digital; Coordinación y Desarrollo Productivo y Social, en la que se incluye Turismo; Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible; Desarrollo de la Ciudadanía; Cooperación y Asistencia a Municipios; Igualdad; Desarrollo Local y Empleo, que a través del IEDT, se encargará de la función ejecutiva.

Una vez constituido este organismo técnico la pasada semana y tras reunirse en una primera sesión en que se fijó la estrategia y el calendario de trabajo para conseguir que el mayor número de fondos se queden en la provincia de Cádiz, se inició una intensa ronda de varias reuniones telemáticas al día lideradas por la presidenta Irene García. En primer lugar con las mancomunidades, y luego con los 45 municipios de la provincia divididos por zonas geográficas: Costa Noroeste (única que no cuenta con órgano supramunicipal), La Janda, la Sierra, el campo de Gibraltar y hoy, la Bahía de Cádiz y Jerez.

Al margen del trabajo de difusión realizado por la presidenta de la Diputación, también presidenta de la Comisión, los diferentes diputados están celebrando encuentros sectoriales con entidades privadas que también están habilitadas para presentar proyectos para estos fondos, en un trabajo que se está desarrollando con urgencia ante la cortedad del plazo. La Diputación quiere implicar en esta oportunidad a agentes económicos y sociales, entidades privadas, colectivos ciudadanos y representantes de la sociedad civil en general, para diseñar una memoria de proyectos amplia, compacta, coherente y diversa.

España va a recibir 140 mil millones de euros del Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea. Entre 60 y 80 mil millones serán ayudas directas. El acuerdo alcanzado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) es que se aceleren en lo posible la presentación de esas iniciativas, para tener margen de maniobra para subsanaciones y continuar con la gestión. Se ha establecido el plazo máximo del 17 de diciembre para presentar ante esta instancia las memorias y continuar su tramitación con la mayor urgencia ante las sucesivas instancias administrativas.

El calendario de trabajo del día depara un buen número de reuniones por parte de diputados provinciales en su empeño de implicar a los diferentes agentes en este proyecto. El vicepresidente José María Román, tras su teleconferencia a inicios de semana con los principales agentes económicos de la provincia se reúne esta tarde con otro segmento clave: el del turismo. Por su parte el diputado de Cultura, Antonio González, hace lo propio con empresas y personas del ámbito cultural, mientras que la diputada de Igualdad, Carmen Collado, ha convocado al Consejo Provincial de Igualdad que integra a las principales asociaciones de mujeres de la provincia, y, en otra reunión, a colectivos LGTBI, para darles a conocer las posibilidades que ofrecen estos fondos y los servicios que presta la comisión técnica para gestionar la solicitud.

