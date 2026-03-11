‘De Vuelta’ actuará en el Teatro Principal el próximo 20 de marzo

El proyecto musical ‘De Vuelta’, liderado por el compositor, guitarrista y periodista Luis Fernández Delgado, presenta su nuevo disco ‘Patas Arriba’, un trabajo que continúa la sólida trayectoria del artista dentro de su característico estilo rock-pop-soul en español y que se presentará el próximo 20 de marzo (19:30 h.) en el Teatro Principal de Puerto Real gracias a la colaboración de la Asociación de Músicos de Puerto Real.

Con una extensa carrera musical a sus espaldas, Fernández Delgado ha vuelto a reunir en esta producción a un elenco de músicos de primer nivel del panorama nacional. El álbum cuenta con colaboraciones de artistas como Pablo Navarro (musical ‘We Will Rock You’), Manu Clavijo (Miguel Ríos, Black Betty Trío), Mark Janipka (Loquillo, Antonio Vega), Garrett Wall (Track Dogs), Pablo Martín (La Tercera República) y Jesús Flores (All Around Folks–Bluetown), además de la participación de figuras destacadas como José María Guzmán, miembro histórico de CRAG.

En 2026 ‘De Vuelta’ celebra su duodécimo aniversario, un periodo durante el cual ha publicado cinco discos cosechando éxitos en salas y teatros de referencia.

Además de su faceta como intérprete, Luis Fernández Delgado es creador del proyecto pionero Entre Labios y Labias, iniciativa de apoyo al talento musical femenino que debutó con un sold out en el Teatro Alfil. También participa en el proyecto ‘Siempre Mujer’, centrado en visibilizar a mujeres que afrontan procesos de reconstrucción tras cáncer de mama.

Las entradas ya están a la venta a través de la web de Tickentradas y también podrán adquirirse en taquilla una hora antes del inicio del concierto.

