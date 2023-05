Elena Amaya (PSOE): “Puerto Real sabrá valorar el trabajo de estos cuatros años tan complicados”

Elena Amaya, actual Alcaldesa de Puerto Real y candidata del PSOE a la alcaldía, atiende a Puerto Real Hoy en vísperas de las Elecciones Municipales del 28 de Mayo en la localidad. Esta será la tercera vez que Amaya se presente a unos comicios municipales para intentar ser Alcaldesa , en esta ocasión con el objetivo de ganar y, a su vez, repetir mandato por otros cuatro años.

Puerto Real Hoy: Gracias por atendernos Sra. Amaya en esta entrevista con motivo de las Elecciones Municipales del 28 de Mayo de 2023. La primera de las preguntas es obligada. ¿Cómo se encuentra Elena Amaya tras los cuatro años de Gobierno, en su mayoría, con el PSOE cogobernando junto a AxSí?

Elena Amaya: Me encuentro muy orgullosa de mi verdadero equipo, el que me ha demostrado que se crece ante las adversidades, y sobre todo satisfecha de los proyectos que se han conseguido a pesar de las grandes dificultades de nuestro Ayuntamiento en general y de este mandato en particular. A la vez, que con la necesidad de seguir transformando nuestro pueblo en positivo, para poder sacar adelante las actuaciones que han quedado pendiente, porque en realidad, solo hemos podido trabajar con normalidad dos años, debido a la pandemia que nos frenó en seco a todas las administraciones.

Además, conocer la realidad de los “rincones” del Ayuntamiento y haber sido capaces de “limpiar” muchos de ellos nos avala para seguir mejorando la administración por dentro y todo este trabajo que se exteriorice al pueblo, porque, poner en orden este Ayuntamiento, algo que quizás no sea tan vistoso, repercute directamente en la prestación de servicios a la ciudadanía.

PRH: Han sido cuatro años marcados por la pandemia, evidentemente. ¿Qué balance hace de manera general en las Áreas que ha manejado el PSOE?

EA: Han sido unos años durísimos, que nos limitaba mucho en la actuaciones que queríamos llevar a cabo, pero que a su vez nos permitió dedicarle tiempo a lo interno del ayuntamiento. Por tanto, el balance es más que positivo.

Solo hay que ver cómo estábamos cuando llegábamos en 2019 y como ha cambiado la situación en todos los aspectos, es palpable, la gente lo ve, lo sabe y muchos nos lo reconocen por la calle.

Por el trabajo realizado por el PSOE en el gobierno municipal se han abierto puertas que hasta ese momento estaban cerradas: inversores, subvenciones, administraciones públicas, reconocimientos…

PRH: A diferencia de otros partidos, Elena Amaya cuenta con todo su equipo al completo salvo Rufino Morillo, que está en la lista aunque muy atrás. Usted lo ha despedido en el último pleno. ¿Lo van a echar de menos como Concejal de Hacienda?

EA: Por supuesto, sin duda alguna ha sido el mejor concejal de Hacienda que ha pasado por este ayuntamiento.

Lo echaremos de menos en el día a día del Área, pero seguirá trabajando con nosotros y por Puerto Real. Ha sido el artífice de la bajada de la deuda millonaria que heredamos de los anteriores equipos de gobierno y de que volvamos a tener presupuestos en el pueblo.

PRH: Centrándonos ya en las Elecciones del 28 de Mayo. ¿A qué aspira el PSOE de Puerto Real en estos comicios? ¿Cree que será la primera vez que el PSOE gane de manera contundente?

EA: A ganar con el suficiente apoyo para que la gobernabilidad de Puerto Real siga por el buen camino que se ha iniciado estos cuatro años. Y a la segunda pregunta, le respondo con un rotundo sí.

PRH: ¿De qué se arrepiente y de qué no en estos cuatro años al frente del Ayuntamiento de Puerto Real?.

EA: Pues me arrepiento, sobre todo, del tiempo que le he robado a mi familia, y no me arrepiento del tiempo que le he dedicado a Puerto Real.

PRH: ¿Qué destacaría de su programa electoral de cara a estas elecciones?

EA: Sobre todo que, no vendemos humo, como hacemos siempre que nos presentamos a unas elecciones, ya que es un programa real, realizable y alejado de todo populismo. Además, ahora conocemos la realidad del ayuntamiento, pero cuento con un equipo con solvencia y capacidad máxima. Con los que voy a sacar adelante proyectos finalizados, como Entrevias, nuevo Cementerio Municipal, Mercado de Abastos, dotación de la Casa de las Columnas…

Y además nuevos proyectos como la municipalización del transporte público y las mejoras en la movilidad urbana, la creación de un anfiteatro en el paseo marítimo por la zona de la playa de la Cachucha. Fomentaremos el talento joven de nuevos artistas; impulsaremos zonas de ocio para todos los públicos, especialmente para nuestros jóvenes; seguiremos realizando un trabajo exquisito de la hacienda municipal; trabajaremos en la construcción del alojamiento de viviendas transitorias para familias en riesgos de exclusión, hasta la adjudicación de una vivienda definitiva siempre cumpliéndose los parámetros establecidos; y estamos muy orgullosos de crear la oficina del mayor, que sea un punto de información para nuestros mayores, de asesoramiento, seguimiento y apoyo para acabar con la brecha digital.

Y algo fundamental, es la adecuación y reforma de las zonas deportivas, a la vez que los parques infantiles.

PRH: Una pregunta obligada. ¿Líneas rojas en cuanto a pactos para después del 28 de Mayo?

EA: Nosotros no pensamos en pactos, pensamos en un apoyo mayoritario de la ciudadanía, que sabrá valorar el trabajo de estos cuatros años tan complicados.

PRH: Por último, un mensaje a los puertorrealeños de cara a la campaña y al 28 de Mayo.

EA: Como quien se examina y ha estudiado mucho, y le ha dedicado mucho tiempo, a pesar de encontrarse con las asignaturas más complicadas es el momento de puntuar. Donde necesitamos tu apoyo, tu confianza, pero sobre todo que puedas valorar los logros conseguidos en este mandato, y la mejor nota que nos puedes dar es tu voto, no te defraudaremos