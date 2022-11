El teatro y la música se dan cita este fin de semana en el Principal de Puerto Real

Sinopsis: El público disfrutará de una historia donde los personajes que la protagonizan se ven envueltos en un enredo por culpa de un secreto. Si algo tiene un secreto es el deseo de contarlo y justamente, he aquí el quid de la cuestión. El no saber aguantar, los errores al difundir y el malinterpretar son los ingredientes de esta historia que aborda algo tan actual como el fake new y sus consecuencias. Todo ello envuelto de comedia y risas, muchas risas.

Previous 'In Situ' volverá el próximo sábado a los Jardines del Porvenir