El Teatro Principal se convierte en un horno para los espectáculos de fin de curso

El Teatro Principal de Puerto Real, no está para fotos, vídeos promocionales ni caritas sonrientes en las últimos tiempos. Y es que, desde hace varias semanas, las incidencias se vienen sucediendo en otra de las instalaciones con más solera de la Villa.

Considerado el segundo teatro más antiguo de Andalucía que permanece en funcionamiento, vuelve a estar en el centro del debate por el estado de sus instalaciones. Inaugurado en 1859 tras el inicio de las obras en 1856, este emblemático edificio cultural afronta un nuevo verano sin un sistema de climatización adecuado, una situación que ya ha provocado problemas durante los últimos eventos celebrados en su interior.

Según ha podido conocer Puerto Real Hoy, la pasada semana se produjeron al menos dos episodios relacionados con golpes de calor durante actividades celebradas en el recinto, consecuencia de las elevadas temperaturas registradas en el interior del teatro.

La situación llegó a tal extremo que el acto institucional del Día de la Villa tuvo que ser trasladado al Centro Cultural Rosa Butler ante la imposibilidad de garantizar unas condiciones mínimamente confortables para asistentes y participantes debido al intenso calor acumulado en el edificio.

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Las academias de baile, las próximas afectadas

La preocupación aumenta ahora entre familiares y participantes de las distintas escuelas de baile de Puerto Real, que tienen programadas sus tradicionales galas de fin de curso en el Teatro Principal durante las próximas semanas.

Sobre el escenario y entre bastidores se concentrarán decenas de niñas, niños, jóvenes y personas mayores que deberán afrontar largas jornadas de ensayos y actuaciones en unas instalaciones que carecen de aire acondicionado en pleno verano gaditano.

Una circunstancia que, además de afectar al confort de artistas y público, plantea interrogantes sobre las condiciones en las que se desarrollarán unos espectáculos que congregan cada año a cientos de personas.

Un edificio histórico con problemas pendientes

El problema de la climatización no es el único que arrastra el Teatro Principal.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que existen diversas deficiencias técnicas pendientes de solución. Entre ellas figuran problemas relacionados con la plataforma elevadora destinada a facilitar la accesibilidad del inmueble, así como incidencias en elementos de seguridad fundamentales para el funcionamiento de una instalación de estas características.

Especial preocupación genera el estado del telón cortafuegos, una infraestructura diseñada para aislar la zona escénica del patio de butacas en caso de incendio y que, según las informaciones recabadas por Puerto Real Hoy, acumularía tiempo sin las revisiones necesarias.

No obstante, las mismas fuentes apuntan a que las carencias van mucho más allá y afectan a otros aspectos del equipamiento técnico y del mantenimiento general del edificio.

Patrimonio cultural sin mantenimiento suficiente

La situación resulta especialmente llamativa al tratarse de una de las instalaciones con más historia y valor patrimonial de Puerto Real. El Teatro Principal no sólo es uno de los símbolos culturales de la localidad, sino también uno de los espacios escénicos más antiguos de Andalucía, un referente que ha sobrevivido durante más de siglo y medio a cambios políticos, reformas y generaciones de espectadores.

Sin embargo, vecinos y usuarios habituales lamentan que el mantenimiento no avance al mismo ritmo que la importancia histórica que las administraciones destacan cuando hablan del edificio.