El PSOE Puerto Real exige al Gobierno Municipal «una solución que garantice la celebración del Maratón del Río San Pedro»

El PSOE de Puerto Real ha mostrado «su profunda preocupación ante las informaciones que apuntan a la posible suspensión del tradicional Maratón de Fútbol del Río San Pedro, una cita deportiva que, durante años, se ha consolidado como un referente para la barriada y para toda la Bahía de Cádiz gracias al esfuerzo altruista de clubes, entidades deportivas y decenas de personas voluntarias».
Los socialistas consideran que el Ayuntamiento «no puede poner en riesgo una actividad que fomenta el deporte, la convivencia y la participación vecinal», y reclaman al Gobierno municipal que «haga todo lo necesario para garantizar su celebración».
«Siempre estaremos al lado de los clubes deportivos de Puerto Real porque conocemos el enorme esfuerzo que realizan durante todo el año para ofrecer oportunidades a cientos de niños, niñas y jóvenes. El Ayuntamiento debe ser un aliado de quienes construyen comunidad desde el deporte y el voluntariado, no un obstáculo que ponga en peligro iniciativas tan consolidadas como el Maratón del Río San Pedro», ha afirmado Carlos Salguero, secretario general del PSOE de Puerto Real y portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Desde el PSOE recuerdan que el deporte base «desempeña una función social imprescindible, promoviendo hábitos de vida saludables, educando en valores y ofreciendo alternativas de ocio para la juventud». Asimismo, consideran que la labor de los clubes deportivos «merece el respaldo de las instituciones y no más trabas administrativas o decisiones que puedan comprometer eventos que forman parte de la identidad del municipio». En este sentido, los socialistas entienden que el Ayuntamiento «debe buscar fórmulas que permitan compatibilizar el descanso vecinal con el desarrollo de actividades deportivas, apostando por el diálogo y el consenso en lugar de optar por la cancelación».
«Puerto Real no puede permitirse perder una cita que forma parte de la historia del Río San Pedro y que representa un ejemplo de participación, convivencia y orgullo de barrio. Mientras otros municipios refuerzan el apoyo a sus clubes y al deporte base, aquí corremos el riesgo de dar un paso atrás. Pedimos al Gobierno municipal que rectifique, se siente con las entidades deportivas y garantice la celebración del Maratón, demostrando que está del lado de quienes trabajan cada día por hacer de Puerto Real una ciudad más activa, más saludable y con más oportunidades para nuestra juventud», ha concluido Carlos Salguero.
El PSOE de Puerto Real reitera su «compromiso con el deporte base y con todas las entidades que, de forma desinteresada, contribuyen a dinamizar la vida social del municipio». Por ello, seguirá defendiendo que el Ayuntamiento «apoye y facilite la organización de este tipo de iniciativas, fundamentales para fortalecer la convivencia, el tejido asociativo y el bienestar de los vecinos y vecinas de Puerto Real».
FUENTE: PSOE Puerto Real