Puerto Real
viernes, 21 noviembre, 2025
El Puerto de Cádiz promueve las fortalezas de La Cabezuela-Puerto Real ante productores de piensos compuestos

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha acogido en su sede la celebración de la asamblea general ordinaria de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, ha inaugurado la jornada dando la bienvenida a los socios y recordando el compromiso del puerto de Cádiz con la mejora continua en la eficiencia del tráfico de mercancías, y, en este caso, de los graneles sólidos, destacando la posición privilegiada de la dársena de la Cabezuela-Puerto Real que cuenta con accesibilidad marítima y también terrestre y que este mismo año se va a ver reforzada con la entrada en funcionamiento del tren.

Tras la asamblea, los socios y algunos invitados han asistido a una jornada técnica a cargo de Diego Nieves, Country Manager de PTP Spain; Lola Herrera, representante del Consejo de Exportación de Soya de Estados Unidos (USSEC); y de Patricio Jiménez, responsable de instalaciones eléctricas de Luzía Energía.

La jornada ha finalizado con una visita a las instalaciones de PTP en la Cabezuela-Puerto Real.

FUENTE: APBC

Cortes de luz para el 25 y 26 de noviembre en Puerto Real
Alberto Cervantes, director de Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima de Navantia se reúne con la alcaldesa de Puerto Real en su primera visita institucional
