El Club Fotográfico 76 Juan Rivera inaugura la exposición colectiva «Un año en imágenes»

El Club Fotográfico 76 Juan Rivera inicia el nuevo curso cultural con la apertura de su exposición colectiva “Un año en imágenes”, una muestra que reúne lo mejor de la producción artística de sus miembros durante el curso 2024/2025.

Así lo han anunciado Adolfo Etchemendi y Antonio Alcázar, presidente del club, acompañados de la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez.

La inauguración tendrá lugar el viernes 5 de septiembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural San José de Puerto Real. Desde entonces y hasta el 21 de septiembre podrá visitarse una muestra que reúne un total de 66 obras, distribuidas en 17 paneles, con una temática libre que refleja la diversidad de miradas y estilos de los fotógrafos participantes. En ella han colaborado 22 autores, cada uno con tres obras seleccionadas, ofreciendo así una panorámica plural y rica en matices del trabajo desarrollado a lo largo del último año.

Con esta iniciativa, el Club Fotográfico 76 Juan Rivera no solo muestra el talento de sus miembros, sino que también pone de relieve la importancia de la colaboración entre el tejido asociativo y el Ayuntamiento de Puerto Real, que a través de la Concejalía de Cultura respalda y fomenta proyectos culturales que enriquecen la vida social y artística de la localidad.

Horario de visita

La exposición permanecerá abierta en el Centro Cultural San José con el siguiente horario:

De martes a viernes: de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Fines de semana y festivos: de 11:00 a 14:00 horas.

