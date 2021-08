El PP Puerto Real pide “la dimisión de Elena Amaya”

El presidente del PP de Puerto Real, Vicente Fernández, ha pedido la dimisión de la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, tras “las declaraciones realizadas y dirigidas a quienes, viviendo en Puerto Real, no se consideran de Puerto Real”. A juicio del popular, “no puede estar ni un minuto más en la alcaldía, tiene que dimitir o su partido la tiene que desautorizar y pedirle que dimita porque no se puede tolerar tal discriminación por parte de la máxima representante de este municipio”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Fernandez ha recordado que “unos ciudadanos del Río San Pedro, hartos ya de la dejadez y abandono por parte del gobierno municipal, decidieron expresar este descontento y comunicarlo al Ayuntamiento, el cual ya tenía constancia de estos problemas y no ponía soluciones. Pero, lejos de recibir una solución o alguna propuesta para arreglar la situación, lo único que recibieron estos vecinos fue el desprecio de Elena Amaya, reflejado en las palabras que expresó hacia estas personas a través de sus redes sociales, donde les invitaba a abandonar este municipio e irse a Cádiz si no estaban contentos y no se sentían ciudadanos de Puerto Real”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

El popular añade que “un representante público tiene que estar para dar soluciones y resolver los problemas de los ciudadanos, y si una parte de la ciudadanía como es la que vive en el Rio San Pedro demanda más atención y pide soluciones para la gran cantidad de problemas que sufre, el gobierno municipal y en especial la alcaldesa debe de intentar cumplir con estas peticiones y resolver en la medida de lo posible todos los problemas que estos vecinos denuncian”.

“Lo que tiene que hacer la alcaldesa del municipio, como máxima representante y responsable de esa situación, es revertir esa situación y hacer que estos vecinos se sientan cómodos y sobretodo contentos con donde viven, entonces así sí se empezarán a sentir ciudadanos de Puerto Real, pero si el Ayuntamiento ignora a estos ciudadanos y la alcaldesa los desprecia diciendo que son malos ciudadanos y que se vayan a Cádiz, la situación lejos de mejorar seguirá empeorando”, apunta el presidente del PP Puerto Real.

“Un político/a que exprese lo que Amaya ha expresado tiene que dimitir y dejar su cargo. Si no, cualquier persona que exprese una crítica sobre el lugar donde reside podría recibir la siguiente contestación: como a usted no le gusta este pueblo y además critica los servicios públicos municipales usted se tiene que ir de aquí”. Una “petición bochornosa y totalmente impropia de un representante público. Señora Amaya, usted no puede echar a nadie de este municipio, incluso si esta persona no pagase los impuestos y las tasas municipales, si fuera así significaría que no tenemos democracia y que vivimos bajo un régimen dictatorial, ¿es eso lo que le gusta a usted?, ¿es usted antidemocrática?”.

Fernández considera que “nuestra ciudad ha sido históricamente de acogida. Esta ciudad es la suma de muchísimas personas: de Paterna, de Medina, de Badolatosa, de Cádiz, de Chiclana… La Bahía de Cádiz es acogedora, por aquí entraron todas las culturas, ¿dónde va esta señora creando limites a nuestro término municipal?, ¿dónde va esta señora diciendo que el que no esté de acuerdo con sus políticas o no se considere de Puerto Real se tiene que ir de aquí? Pero, ¿qué es ese populismo reaccionario?”.

“Balance nefasto”

“Desde el Partido Popular también señalamos su nefasta gestión y hacemos un balance totalmente nefasto y negativo a tenor de como se encuentra la población y del mal concepto en general que nuestros ciudadanos tienen de su Ayuntamiento, incluso de los que le votaron”, continúa Fernández. “Usted está estafando a los ciudadanos de Puerto Real, ya que presentaron un programa que no están cumpliendo, ahora también puede usted decirnos que nos vayamos”. Fernández finaliza: “la incapacidad de la regidora de Puerto Real le lleva a decir disparates, cuando nuestro pueblo se merece más nivel y alguien que luche y ponga todo su empeño en avanzar”.

FUENTE: PP Puerto Real

PUBLICIDAD