Desde la Plataforma Vecinal Río San Pedro tachan de “tergiversadas” y de “medias verdades” las declaraciones de Carlos Salguero sobre los problemas de la barriada

La Plataforma Vecinal Río San Pedro ha tachado de “tergiversadas” y de “medias verdades” las declaraciones del primer teniente de alcaldesa, Carlos Salguero, sobre los problemas de la barriada. Además, desde la Plataforma Vecinal “lamentan el estilo y el tono utilizado por la alcaldesa, Elena Amaya, en redes sociales para contestar a un vecindario indignado, y la estrategia de querer enfrentar al resto de puertorrealeños con el Río San Pedro”.

Este pasado viernes día 13, los vecinos y vecinas junto a distintos colectivos vecinales, mostraron su indignación en la puerta del Ayuntamiento por los problemas de la barriada. “Esta convocatoria fue fruto de 6 asambleas abiertas del barrio, en las cuales se decidió que pasos dar para intentar cambiar el rumbo de las administraciones, y sobre todo de nuestro Ayuntamiento, ante los muchos problemas que sufrimos durante décadas”.

“Ante esta concentración, el teniente de alcaldesa Carlos Salguero hizo unas declaraciones que han cabreado aún más si cabe al vecindario. Por una parte, acusa a los vecinos y vecinas de barrio de “estar desinformados”, algo totalmente incierto, ya que esta Plataforma, para informar a todo el barrio, lleva un año estudiando caso por caso, problema por problema, buscando informaciones en el PGOU y en el BOJA, analizando páginas de Internet de organismos públicos municipales, autonómicos y nacionales, así como tirando de hemeroteca, llegando muchas veces a estar los miembros de la Plataforma mejor informados y documentados que los propios técnicos municipales, concejales o la propia alcaldesa. Un ejemplo: creían desde el Ayuntamiento que había solo 15 alcorques vacíos cuando hay un centenar contabilizados y denunciados por la Plataforma”.

“Por otro lado, lamentamos el tono proponente de la alcaldesa en RRSS, más cuando es la máxima autoridad del municipio, y no es ni el lugar ni las formas, llegando a discusiones propias de barra de bar, además de utilizar en sus argumentos un chovinismo provinciano que está provocando que se cree un sentimiento de incomprensión y recelo entre el resto de ciudadanos de Puerto Real contra los vecinos del Río San Pedro, utilizando argumentos más propio de los populismos que están proliferando en la política española y que tanto dice repudiar el PSOE”.

“Además, la alcaldesa ve en la Plataforma ‘fantasmas’ de supuestos enemigos políticos y se inventa un ‘contubernio’ contra ella por la presencia entre los miembros de la Plataforma Vecinal de simpatizantes y militantes de distintos partidos, algo que es totalmente falso ya que la Plataforma se declara apolítica y apartidista, y lo único que habla es en positivo sobre la libertad y tolerancia que hay dentro de la Plataforma, que si bien es cierto que hay vecinos de distinta tendencia política y, por supuesto, neutrales o apolíticos, esto no debería ser para Elena Amaya un arma arrojadiza, puesto que la opción del voto individual no deslegitimiza el asociacionismo vecinal ni la protesta ciudadana colectiva”.

“Volviendo a los tres problemas más graves de nuestra barriada (cables de alta tensión, descargas de graneles tóxicos y líneas de autobuses) los vecinos y vecinas sabemos que el Ayuntamiento no tiene competencias, salvo su cuota en el Consorcio Metropolitano de Transporte, y sabemos que no está en la mano de Consistorio solucionarlos, aunque si pelearlos, que es realmente o que se echa de menos. Pero lo que pedimos desde el Río San Pedro es que, de una vez por todas, el Ayuntamiento de Puerto Real se deje de “pedir”, como afirmó Carlos Salguero, a otras instituciones que solucionen los problemas y lidere las reivindicaciones, trabajando decididamente por solucionar los problemas históricos de los cables, las descargas y los autobuses”, de tal manera que:

– El Ayuntamiento se ponga al frente y consiga que las distintas administraciones y la empresa hidroeléctrica responsables de los cables de alta tensión se sienten en una mesa de trabajo y pongan el dinero necesario para que el tendido eléctrico sea soterrado, para acabar así con 4 décadas de sufrir los efectos nocivos para la salud de las personas que viven y transitan por el barrio del Río San Pedro, y de promesas incumplidas por casi todos los partidos políticos.

– El Ayuntamiento se ponga al frente y obligue a la Autoridad Portuaria que preside Teófila Martínez a cumplir las leyes de la Comunidad Europea sobre descargas de graneles tóxicos, los cuales deben ser bajo techo, tal y como se hace en el Puerto de Alicante.

– El Ayuntamiento se ponga al frente y se siente con la dirección del Consorcio de Transporte y fuerce a que se haga un plan de mejora de las conexiones entre el Río San Pedro con el centro de Puerto Real y con Cádiz, y que defienda de verdad, como se comprometió Elena Amaya, a la creación de una nueva línea con los enlaces Cádiz Centro – Río San Pedro – Puerto Real Centro y que beneficiaría a las casi 16.000 personas entre vecinos y población laboral y estudiantil de la UCA, además del resto de puertorrealeños y gaditanos uniendo ambos centros históricos por el puente de la Constitución de 1812.

“Desde la Plataforma entendemos que nuestro barrio sufre un ‘factor periferia’ que nos afecta negativamente en todo. En la limpieza, por ejemplo, resulta llamativo que la empresa municipal de GEN encargada nos suministre un informe con las tareas que se van a realizar en el barrio y se incumpla sistemáticamente. Tampoco es entendible, que tras haber dado las pertinentes licencias de obra para construir viviendas, colegios e instalaciones deportivas durante décadas, aún no se haya resuelto la inadmisible situación de tener una línea de alta tensión por la avenida principal del barrio para dar electricidad a la ciudad de Cádiz”.

“A este respecto, no queremos olvidar que fue el trabajo de los vecinos y vecinas el que posibilitó sentar en una mesa a la administración local, autonómica y central hace cuatro años. Pero tras tres reuniones de la comisión de seguimiento, los compañeros de partido de la Sra. Amaya, que por aquel entonces gobernaba la Junta de Andalucía, le dijo a los vecinos que “no tocaba” el soterramiento, ya que los informes no eran concluyentes y que no se haría ninguna inversión para evitar el esperpento de los cables de alta tensión atravesando un núcleo urbano con más de 6.000 habitantes”.

“Por último, opinamos que el Sr. Salguero no puede pretender responder a una manifestación con gestos que nos resulta propagandísticos, facilitando datos parciales ‘cocinados’ para dar una imagen de cálculos de población y de inversión que no se corresponde con la realidad al ser parcial, y además con la intención de querer satisfacer con ellos a los que, por vivir en el Río San Pedro, ya sabemos bastante de la situación de carencias que venimos padeciendo. Los vecinos y vecinas no fueron a protestar a la Plaza de Jesús para escuchar números, ni datos sobre fondos que llegan a nuestro municipio, ni de gastos o inversiones del propio consistorio, olvidando dar el dato de los fondos EDUSI, pues como sabemos todos la barriada del Río San Pedro no recibirá ni un solo euro de 6 millones de dicho fondo”.

FUENTE: Plataforma Vecinal Río San Pedro

