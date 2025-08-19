El PP alerta de una “crisis de seguridad” en Puerto Real y exige medidas urgentes

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Vicente Fernández, ha lanzado una advertencia contundente sobre la situación de los servicios públicos en Puerto Real, poniendo el foco en la grave falta de efectivos en la Policía Local. Según ha denunciado, “los sindicatos CSIF, UGT y UPLBA han alertado de forma alarmante acerca del deterioro progresivo de los servicios públicos en Puerto Real, con especial énfasis en la Policía Local, cuya operatividad contrasta gravemente con los años anteriores”.

Una plantilla mermada frente a una población en aumento

El popular subraya que la seguridad ciudadana está en retroceso por la reducción drástica de agentes: “de los 68 existentes en el año 2000, hoy apenas hay 42 para una población que ha crecido de 32.000 a más de 42.000 habitantes”. Fernández alerta de que en algunos turnos no hay ningún agente patrullando las calles, puesto que los pocos disponibles deben custodiar las dependencias policiales. “En muchas ocasiones, solo una pareja de policías está de servicio, lo que impide dar respuesta adecuada en situaciones violentas”, añade.

La consecuencia directa, asegura, es que algunos vecinos han llegado a organizar patrullas ciudadanas por la sensación de desamparo, lo que a su juicio evidencia una crisis estructural derivada de una mala gestión municipal.

La raíz del problema y la falta de soluciones

Fernández reconoce que la crisis no es nueva y que se remonta al Plan de ajuste de 2012, aunque destaca que “hubo mejoras posteriores durante gobiernos anteriores”. No obstante, acusa al actual equipo de gobierno de llevar dos años sin aprobar presupuestos ni convocar empleo público, incluso en áreas tan sensibles como la seguridad.

Asimismo, critica la “dilatación injustificada de los procesos selectivos”, lo que ha provocado que muchos aspirantes desistan o acepten plazas en otros municipios “con más agilidad”.

Denuncias sindicales y exigencias del PP

Los sindicatos, además, han denunciado impagos y falta de transparencia en conceptos como horas extras, productividad o complementos retributivos. Incluso han llegado a reclamar la dimisión de los responsables políticos de Personal y Recursos Humanos.

Ante este panorama, el Partido Popular exige:

Convocar de inmediato una Oferta de Empleo Público para cubrir al menos 26 plazas perdidas en los últimos 25 años.

Aprobar presupuestos urgentes que desbloqueen los fondos necesarios para garantizar la seguridad pública.

Agilizar los procesos selectivos , evitando que los aspirantes pierdan oportunidades por demoras administrativas.

Restablecer el pago de complementos y recompensas laborales , con el fin de retener a los empleados municipales.

Asegurar la transparencia total en retribuciones, nóminas y criterios de gestión de personal en el Ayuntamiento.

“Puerto Real no puede esperar más”

Vicente Fernández concluye reclamando responsabilidades políticas y advirtiendo de que “Puerto Real no puede esperar más. La inseguridad ciudadana y laboral es patente, avalada por los sindicatos y también por las quejas constantes en redes sociales ante anulaciones de eventos o ausencia policial visible en determinados turnos”.

“Exigimos responsabilidades ante la inacción del gobierno municipal para evitar un colapso irreparable”, sentencia el portavoz popular.