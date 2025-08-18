Detenido el presunto autor de provocar un incendio en El Rosal

La Policía Nacional ha detenido en Puerto Real a un hombre acusado de provocar un incendio forestal en el Parque Urbano de la calle Del Rosal, un espacio próximo a varias viviendas habitadas y a la ciudad deportiva del Cádiz CF, según ha informado el cuerpo policial en una nota oficial.

El fuego, detectado por los vecinos

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22:10 horas del domingo, cuando varios residentes percibieron un intenso olor a humo y localizaron un foco de llamas en una zona de pasto seco. De forma inmediata, los vecinos se organizaron con mangueras y lograron contener el fuego hasta la llegada de los bomberos y las dotaciones policiales.

Testigos presenciales aseguraron que el presunto autor fue sorprendido saliendo de la zona en actitud huidiza, momento en el que fue retenido hasta que llegaron los agentes. Durante la intervención policial, el sospechoso “manifestó de manera espontánea haber prendido fuego en el lugar”, según recoge la nota de prensa. En el cacheo preventivo se le incautaron dos mecheros, una linterna y papel.

Un incendio anterior en la misma zona

El detenido estaría además relacionado con otro incendio ocurrido el 16 de agosto, apenas un día antes, en un área próxima. En aquel suceso, los vecinos también tuvieron que actuar para sofocar las llamas que pusieron en riesgo a varias viviendas. Existen incluso grabaciones aportadas por los residentes en las que se le observa en las inmediaciones del fuego.

La intervención de bomberos y policía evitó una tragedia

Los bomberos del Consorcio Provincial de Cádiz intervinieron en ambos sucesos. En el incendio del día 17, emplearon unos 300 litros de agua para refrescar y asegurar la zona, que presentaba una gran acumulación de pasto y maleza seca, lo que aumentaba el riesgo de propagación.

La rápida actuación de vecinos, bomberos y Policía Nacional fue clave para evitar que el incendio alcanzara la masa forestal y las viviendas colindantes, lo que podría haber provocado graves consecuencias para la seguridad de las familias y sus bienes.