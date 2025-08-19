El ayuntamiento apea una veintena de pinos afectados por el Tomicus

El área de medio ambiente del Ayuntamiento de Puerto Real, ha detectado una veintena de pinos enfermos y secos en el Pinar de Casines, afectados por el Tomicus, llamado vulgarmente “barrenillo”.

Los ejemplares presentaban un riesgo para la seguridad de las personas por la posibilidad de caída de los árboles. El Tomicus (Tomicus piniperda), es un tipo de coleóptero presente en la mayoría de pinares que practica galerías en la madera de los árboles dificultando la circulación de la savia y llegando a provocar la muerte del árbol. En tiempos de sequía, como estos, es cuando se convierte en plaga.

En estos días, los trabajadores de área de Medio Ambiente están coordinando el apeo de dichos ejemplares para evitar riesgos y accidentes sobre las personas que transitan y hacen uso de esas instalaciones.

Antonio Gil concejal responsable de Infraestructura Verde y Azul, ha indicado que hay que primar la seguridad de la ciudadanía, asegurando que, igualmente se repondrán, cuando llegue el momento oportuno la plantación de nuevos árboles. “En estos tiempos de crisis climática no podemos permitirnos perder ni una sola sombra”, ha dicho.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real