13.5 C
Puerto Real
jueves, 27 noviembre, 2025
spot_img
InicioLocal

Abierto el plazo de presentación de solicitudes para un curso de atención sociosanitaria para personas dependientes

Redacción
By Redacción
0
41

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la delegación de Servicios Sociales y la Unidad de Feminismos-LGTBI+, responsabilidad de la concejala Lorena Díaz López, pone en marcha una acción formativa destinada a mejorar la capacitación profesional y la empleabilidad de personas desempleadas del municipio, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad social, riesgo de exclusión o con especiales dificultades para acceder al mercado laboral.

El curso, que se impartirá de forma presencial, contará con 25 plazas y se desarrollará entre enero y octubre de 2026. Esta formación permitirá obtener competencias esenciales para la atención sociosanitaria a personas dependientes, un sector con alta demanda laboral.

Requisitos y documentación

Las personas interesadas deberán presentar:

  • Solicitud oficial cumplimentada.
  • Fotocopia del DNI/NIE.
  • Currículum actualizado.
  • Certificado de empadronamiento en Puerto Real (si procede).
  • Informe de inscripción en el SAE con fecha de antigüedad.
  • Informe de vida laboral y, en su caso, contrato de trabajo.
  • Permiso de trabajo (para personas extranjeras).
  • Documentación acreditativa de experiencia laboral y formación relacionada.
  • Acreditación de condición de víctima de violencia de género (si aplica).

Plazo y lugar de presentación de solicitudes

Del 1 al 12 de diciembre, en:

PUBLICIDAD

  • Centros Municipales de Servicios Sociales y Feminismos-LGTBI+.
  • Registro General del Ayuntamiento de Puerto Real.
  • Sede electrónica municipal.

Criterios de selección

El baremo priorizará:

  • Situación social (máx. 20 puntos).
  • Situación laboral (máx. 25 puntos).
  • Pertenencia a colectivos prioritarios (máx. 20 puntos).
  • Experiencia y formación previa, así como empadronamiento.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
El Consejo Local de Hermandades y Cofradías organiza una Caravana Solidaria de Recogida de Alimentos en Puerto Real
Artículo siguiente
El Ayuntamiento de Puerto Real rechaza ceder espacios para la proyección del documental sobre Juan García Mondeño
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.