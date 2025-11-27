Abierto el plazo de presentación de solicitudes para un curso de atención sociosanitaria para personas dependientes

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la delegación de Servicios Sociales y la Unidad de Feminismos-LGTBI+, responsabilidad de la concejala Lorena Díaz López, pone en marcha una acción formativa destinada a mejorar la capacitación profesional y la empleabilidad de personas desempleadas del municipio, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad social, riesgo de exclusión o con especiales dificultades para acceder al mercado laboral.

El curso, que se impartirá de forma presencial, contará con 25 plazas y se desarrollará entre enero y octubre de 2026. Esta formación permitirá obtener competencias esenciales para la atención sociosanitaria a personas dependientes, un sector con alta demanda laboral.

Requisitos y documentación

Las personas interesadas deberán presentar:

Solicitud oficial cumplimentada.

Fotocopia del DNI/NIE.

Currículum actualizado.

Certificado de empadronamiento en Puerto Real (si procede).

Informe de inscripción en el SAE con fecha de antigüedad.

Informe de vida laboral y, en su caso, contrato de trabajo.

Permiso de trabajo (para personas extranjeras).

Documentación acreditativa de experiencia laboral y formación relacionada.

Acreditación de condición de víctima de violencia de género (si aplica).

Plazo y lugar de presentación de solicitudes

Del 1 al 12 de diciembre, en:

PUBLICIDAD

Centros Municipales de Servicios Sociales y Feminismos-LGTBI+.

Registro General del Ayuntamiento de Puerto Real.

Sede electrónica municipal.

Criterios de selección

El baremo priorizará:

Situación social (máx. 20 puntos).

Situación laboral (máx. 25 puntos).

Pertenencia a colectivos prioritarios (máx. 20 puntos).

Experiencia y formación previa, así como empadronamiento.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real