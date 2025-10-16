El Centro Cultural Rosa Butler acogerá el encuentro ‘Salud y Mujeres con discapacidad’

Cuidarse para protegerse es el objetivo que persigue el encuentro sobre salud y mujeres con discapacidad que va a celebrarse el viernes 24 en el Centro Cultural Rosa Butler, junto a la Biblioteca.

Para explicar el contenido de este encuentro la alcaldesa, Aurora Salvador, así como la responsable municipal de Derechos Sociales, Lorena Díaz, se reunieron con Pilar Borrás, presidenta de Redmudi, entidad que organiza el evento con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación de Cádiz y Fegadi.

Aurora Salvador, quien dio las gracias a la entidad por celebrar el encuentro en Puerto Real, destacó la importancia de que “las mujeres se cuiden a sí mismas, no ser tan auto exigentes y formar una red con un entorno amable, una necesidad más acuciante aún en las mujeres con discapacidad”.

Por su parte, Lorena Díaz subrayó que la finalidad de este encuentro y otras actividades de Redmudi es dar visibilidad a las circunstancias que enfrentan estas mujeres, que suman una discapacidad a las discriminaciones propias de su género: “esa lucha genera un sufrimiento que repercute en su salud, y es preciso luchar por que los derechos de esas mujeres sean protegidos”.

La encargada de desgranar el programa del encuentro fue Pilar Borrás, que lo definió como “un espacio para la salud emocional”. Explicó que en el evento del viernes 24 se hablará sobre encontrar los límites de la violencia machista, también en personas con discapacidad mental y se pondrá el acento en cuidarse, con experiencias técnicas de autocuidado tanto en la teoría como en la práctica, entre otras iniciativas.

El encuentro, siguió relatando Pilar Borrás, “termina con un baño de sonido, una experiencia sensorial que pretende que cada una tome contacto consigo misma y compruebe sus niveles energéticos y físicos”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real