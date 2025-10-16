25.9 C
Puerto Real
jueves, 16 octubre, 2025
Homenaje a Rosario Reyes Bey en el Día Internacional de las Mujeres Rurales

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado ayer en el local social de la Asociación de Vecinos El Rosal del Meadero de la Reina, se rindió un emotivo homenaje a Rosario Reyes Bey, vecina del barrio y ejemplo de lucha y superación.

Rosario, muy querida en su vecindario, fue reconocida por su trayectoria como mujer trabajadora y madre, que sacó adelante a su familia tras enviudar a una edad temprana. El acto contó con la presencia de la alcaldesa Aurora Salvador y la concejala de Feminismos Lorena Díaz, quienes destacaron el papel fundamental de Rosario como referente de las mujeres rurales del municipio.

La jornada, organizada con motivo del 15 de octubre —fecha reconocida desde 1995 por Naciones Unidas para visibilizar el papel esencial de las mujeres en el desarrollo del mundo rural— incluyó una programación especial: la exposición “¿Dónde están las mujeres rurales?”, una muestra de artesanía elaborada por mujeres de la zona, una merienda compartida, la plantación de un árbol a la que ayudó el concejal de Arbolado, Antonio Gil, y el acto central de homenaje además, de un mercadillo que montó la asociación Amare LGTBI+.

La iniciativa ha contado con la colaboración activa de las asociaciones vecinales de La Chacona, Marquesado, Meadero de la Reina y la Asociación de Mujeres La Espiga, del Barrio de Jarana, que se han implicado en la organización de esta jornada de reconocimiento y celebración.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

