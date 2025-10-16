25.9 C
jueves, 16 octubre, 2025
Comienza una nueva edición del Rastrillo de invierno en la Plaza de Jesús

La Plaza de Jesús de Puerto Real acoge una nueva edición del Rastrillo de invierno de coleccionismo, antigüedades y artesanía, una cita ya tradicional en el calendario local que se celebrará todos los domingos en horario de 10:00 a 15:00 horas.

Organizado por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Puerto Real, responsabilidad de la concejala Virginia Mena, el rastrillo ofrece un espacio abierto al público donde disfrutar de un paseo diferente, descubriendo las piezas y objetos que las personas que montan sus puestos tienen para ofrecer.

La iniciativa busca dinamizar el centro de la ciudad, apoyar al pequeño comercio y fomentar el encuentro entre coleccionistas, artesanos y amantes de lo singular. Desde el consistorio se invita a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de esta propuesta.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

