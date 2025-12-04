El CEIP Reggio participa en la tercera jornada de reforestación en Las Canteras

El Ayuntamiento de Puerto Real continúa la reforestación del parque natural de Las Canteras, afectado por un incendio en 2023, con una nueva jornada participativa en la que han colaborado alumnado, asociaciones y voluntariado técnico.

La tercera jornada de reforestación en Las Canteras ha contado con la participación del CEIP Reggio y un grupo de 31 estudiantes de 5º de Primaria, que se han sumado a la plantación y cuidado de especies autóctonas junto al personal de jardinería municipal. También han participado 21 personas voluntarias de ‘Pulmón Verde de la Bahía’ y ‘Ecologistas en Acción’, además de jóvenes del centro de refugiados CEAR, alcanzando cerca de 30 colaboradores en tareas técnicas y de apoyo.

Durante la actividad se han plantado pinos piñoneros en las zonas altas de los taludes con el alumnado, y se han incorporado quercíneas, madroños, algarrobos, sabinas y enebros en el talud de la solana y en el extremo norte del rodal. En total se han colocado cerca de 200 ejemplares, consolidando la reposición prevista respecto a la campaña anterior y cumpliendo los objetivos de esta fase.

La distribución responde a la estrategia municipal, desarrollada junto a Pulmón Verde de la Bahía y Ecologistas en Acción, en el marco del proyecto de recuperación de Las Canteras presentado por la Junta de Andalucía, que reservó un rodal específico para su reforestación por el Ayuntamiento y entidades colaboradoras. Los pinos en cotas altas favorecerán un bosque más resiliente ante incendios, mientras que las especies mediterráneas en zonas medias y bajas crearán un sotobosque diverso que ayuda a frenar la propagación del fuego, mejora el equilibrio ecológico y beneficia a la fauna asociada.

Los equipos implicados mantienen un monitoreo continuo de las áreas reforestadas mediante recorridos técnicos a pie, y han identificado zonas plantadas por la Junta de Andalucía con niveles de marras similares o superiores, sin constancia de reposiciones recientes. Dado que los meses óptimos de intervención siguen avanzando, la coordinación entre administraciones y entidades resulta fundamental para preservar los resultados alcanzados.

Los trabajos que corresponden al Ayuntamiento están muy avanzados y se espera que la Junta de Andalucía continúe con la parte acordada para completar la recuperación integral de Las Canteras, garantizando así la viabilidad y coherencia del conjunto del proyecto.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real