4D: Volver a la Unidad

El 4 de diciembre de 1977, es hoy una fecha emblemática para Andalucía. Hace 48 años, el pueblo andaluz se echó a la calle, en masa, para exigir su singularidad, de forma pacífica y en unidad. Las siglas de partidos políticos quedaron en segundo plano, el pueblo andaluz tomo conciencia política de que era sujeto de su destino. Fue un punto de partida, que ha significado mucho esfuerzo de andaluces y andaluzas, contra muchas zancadillas de los poderes, que no concibieron un estado igualitario sino uno asimétrico.

Hoy nos encontramos que esa lucha no se ha acabado, hay comunidades autónomas supremacistas, que entonces y ahora no admiten el principio de igualdad de los pueblos que componen España, algunas siempre han querido ser superiores, diferentes y con más poder, incluso falseando su propia historia.

La culpa no es de la forma del estado, ni lo es de la democracia, sino de la perdida de los principios de igualdad y de bien común. Esto ha ocurrido con la constitución de 1978, con el régimen franquista, con la II República y quizás con la monarquía anterior, siempre hubo privilegiados. Están los datos económicos y se verá que hay pueblos que siempre son los privilegiados frente a los otros. Un debate de poder norte-sur dentro del estado español, igual que sucede entre estados desarrollados.

Hoy la unidad demostrada por los andaluces en aquellas fechas, se puede decir que es casi imposible, la radicalización de la sociedad, provocada por la vida política, donde el adversario se ha sustituido por el enemigo, por el olvido de los principios de servicio público y bien común, así el concepto de consenso se ha sustituido por el de la imposición de una parte.

En la actualidad, algunos critican sin piedad a la transición, sobre todo los que no la vivieron, pues no conocen la realidad de lo que suponía la salida del franquismo. Ahora se maltrata la generosidad de líderes que estaban en polos opuestos, pero ¿conocen el miedo que había en España a una nueva confrontación civil?, pues en aquellos tiempos si había poderes anclados en el pasado que no admitían la democracia, no querían un estado descentralizado si no uno centralizado, donde estos siguieran mandando.

Hay que recordar que gracias a esa transición Andalucía tiene su estructura de poder con ejecutivo, legislativo y una justicia con un Tribunal Superior de Andalucía, dentro del estado español. Mejorable, por supuesto, pero no por el centralismo, que también tiene esos errores y algunos más notables.

Entiendo que hay que buscar la unidad de los andaluces, pues desde ella, se puede luchar por la igualdad dentro de España, pues gracias a la lucha de los andaluces unidos un 4 de diciembre la brecha de las comunidades autónomas, por lo menos se paró su crecimiento momentaneamente, impidiéndose que se estableciera un escalón infranqueable, aunque por la vía de los hechos se mantuvieran las diferencias.

Es un reto, que tiene el Presidente de los Andaluces, Juanma Moreno, recuperar ese espíritu del 4 de diciembre de unidad, recuperando el consenso para consolidar una Andalucía avanzada del siglo XXI, con una revolución tecnológica, mucho más fuerte que la revolución industrial de siglo XIX, con repercusiones sociales hoy impredecibles. Esto en un contexto mundial cambiante y convulso, donde el autoritarismo se impone a la democracia.

Todo esto solamente es posible si se consigue la unidad del pueblo andaluz, recuperando la ilusión y la esperanza que se vivió el 4 de diciembre de 1977, en la transición, en búsqueda del pleno empleo, mejora de los servicios públicos y consolidación de los principios de igualdad y de libertad como pueblo e individuos.

El grito de Viva Andalucía Libre, sigue vigente con las viejas cadenas y nuevas, que nos ponen a nuestra tierra con el lastre que los ciudadanos de Andalucía sufren.